Actrice Latifa Mwazi: ‘Ik had als meisje geen idolen die er net zo uit zagen als ik’

Grace staat achter de kassa in het fastfoodrestaurant waar ze een bijbaantje heeft. Bedrijfspolo aan, rood-wit petje over haar rossige kroeshaar. Twee jonge gasten bestellen bij haar counter en nemen haar uiterlijk semi-geïnteresseerd, lacherig op. “Jij bent echt speciaal,” zegt er één vooroverbuigend. “Wat ben je? Wat is je afkomst? Je bent sowieso Su.” (straattaal voor Surinaams, red.) De ander: “Broer, ze is mix. Of is ze ginger?” De eerste weer: “Ze is Chinees broer! Dat zie je toch, kijk die ogen.”

Ze lachen hard. Grace kijkt gegeneerd naar beneden en zegt zachtjes dat ze €24,50 moeten betalen. Maar pakt ze even later terug door een klodder spuug tussen hun hamburgerbroodje te kwakken.

Die twist was belangrijk voor Latifa Mwazi (21). Ze speelt de rol van Grace in de film White Berry, heeft net als zij albinisme en sprak voorafgaand aan de opnames veelvuldig met regisseur Sia Hermanides en mede-scenarioschrijver Ilse Ott over de inhoud van de film. “Ik wilde dat het verhaal niet alleen maar zielig, zielig, zielig zou zijn. Ik wilde ook dat Grace straalt, dat duidelijk is dat ze een groei doormaakt: van een onzeker meisje naar iemand die mentaal gezond is, zeg maar. Ik hoop dat ze daarmee een voorbeeld kan zijn. Ik had namelijk als meisje geen idolen of voorbeelden die er net zo uit zagen als ik.”

Beeld Maartje Geels

Onzichtbaar voor de buitenwereld

Sinds 4 augustus draait de Nederlandse film White Berry in de bioscopen. Het is het speelfilmdebuut van regisseur Sia Hermanides, die eerder de tv-series Papadag en Ninja Nanny maakte. White Berry vertelt over de 17-jarige Grace, gevlucht met haar moeder en broer uit Burundi naar Rotterdam. Met haar afwijkende uiterlijk en slechte zicht maakt ze zich zo onzichtbaar mogelijk voor de buitenwereld.

Totdat een clubje meiden met Afrikaanse roots opkomt voor Grace en haar toelaat tot de vriendengroep. Grace bloeit ervan op, maar later blijkt hun interesse toch niet helemaal oprecht. Hoever ga je als je bij een groep wil horen? Het is een coming of age-film in een duidelijke zomerse sfeer, met dans, muziek met Afrikaanse invloeden en kleurige straatcultuur. Maar met tegelijkertijd ook het rauwe randje van Rotterdam, de donkere flat waarin Grace opgroeit en de discriminatie waarmee ze te maken krijgt.

De film is deels gebaseerd op de ervaringen van Latifa Mwazi zelf. Als 1-jarige baby vluchtte ze samen met haar ouders en broer vanuit Congo naar Den Haag. In Congo zijn geen albino hunters actief zoals in Burundi of Tanzania, maar toch zou Latifa daar worden gepest of anders worden behandeld. Omdat haar vader al eerder in Europa had gewerkt, besloot het gezin hier hun toekomst op te bouwen.

Latifa is nu 21, ze heeft een juridische mbo-opleiding afgerond, is gek op dansen en werkt regelmatig als model. Een modefoto van haar die viral ging, belandde per toeval bij regisseur Hermanides, die net op zoek was naar een meisje met albinisme voor een film.

Zonder veel acteerervaring stapte Latifa in het filmavontuur, waar uiteindelijk veel elementen uit haar eigen leven in zijn verwerkt. Zo heeft Grace ook een passie voor dansen, en heeft ze, net als Latifa, een grote, beschermende broer. Tijdens het interview komt diezelfde broer toevallig haar kamer binnenlopen in het ouderlijk huis in Den Haag. “Oh ja, het interview! Sorry, sorry, sorry.” Het valt gelijk op hoezeer hij lijkt op het personage Samuel uit de film, gespeeld door Emmanuel Ohene Boafo.

‘Iedereen kijkt naar me’

Latifa Mwazi vertelt dat ze voor het eerst voelde dat ze een afwijkend uiterlijk had toen ze zes jaar oud was. “Maar dat was nog op een soort rustige manier. Toen ik negen was, werd het heftig. Ik vond mezelf echt niet mooi. Als ik naar buiten ging, dacht ik constant: iedereen kijkt naar me – naar mijn huid, mijn haar, mijn wiebeloog - omdat ze me lelijk vinden. Hoe vaak mijn moeder en broer ook zeiden dat ik prachtig was.”

Ze kan niet precies een ‘routekaart’ geven hoe het is gegaan, maar op een gegeven moment was ze klaar met die onzekerheid. Ze wilde niet meer zo negatief over zichzelf praten. “Het hielp wel dat in de puberteit mijn lichaam en gezicht veranderden. Ook begon ik op mijn zestiende mijn wenkbrauwen wat donkerder te maken. Ik forceerde mezelf dingen te zeggen als: ik ben mooi, ik trek me niets aan van wat anderen vinden. Zo ben ik door die onzekerheid heen gebroken.”

“Maar,” voegt ze toe, “ik merk dat ik nu weer in een andere fase zit. Want waarom moet ik mijn ogen opmaken voordat ik naar de supermarkt ga, alleen omdat mensen dan niet naar me staren? Daar heb ik geen zin meer in.”

Ze noemt nog een voorbeeld. “In de modellenwereld vind ik dat wij, mensen met albinisme, nog altijd in een hokje worden gezet. De shoots waar wij voor gevraagd worden, zijn altijd supernaturel, superrauw. Terwijl: wij zijn gewoon mensen, wij kunnen allerlei soorten dingen doen. Vraag ons ook een keer voor een glamour shoot.”

Meer dan alleen albinisme

Latifa heeft het overigens consequent over ‘mensen met albinisme’ en niet over albino’s. Dat vindt ze een vervelende term. “Ik was vorig weekend op een festival in Rotterdam en dan hoor ik de hele tijd: ‘Hé, jij bent toch albino?’ Maar dat woord kun je op veel verschillende manieren uitspreken: geïnteresseerd, maar ook kwaad of pesterig. Ik weet niet altijd wat mensen daarmee bedoelen. ‘Mensen met albinisme’ is wat feitelijker, en zegt dat ik meer ben dan alleen maar mijn albinisme.”

De film heeft haar trots gemaakt, ze vond het heel bijzonder om zo naar zichzelf te kijken. “Ik dacht echt: wauw, kijk mij nou! Vooraf was ik onzeker: kan ik de film wel dragen, kan ik die emotionele scènes wel aan? Maar het is me gewoon gelukt. Dat besef, dat raakte me.”

Het zal misschien niet haar laatste film worden, want na de opnames besloot Latifa Mwazi dat ze ermee verder wil, actrice worden. Ze pakt het serieus aan: in september begint ze met een vooropleiding theaterschool aan de HKU in Utrecht.

Albino hunters In sommige Afrikaanse landen lijden mensen met albinisme onder duistere discriminatiepraktijken. Hun (gedeeltelijk) pigmentloze haar, huid en ogen brengen in het ene bijgeloof geluk, in het ander is het juist een straf van de goden. Ze worden zodoende soms ontvoerd en vermoord door zogenoemde albino hunters, onder andere om hun lichaamsdelen te verkopen. Burundi, Tanzania en Malawi zijn bekend als landen waar dit voorkomt, stelt Amnesty International.

