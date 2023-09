Actrice Joy Delima: ‘Ik merk dat ik steeds meer behoefte heb aan zwarte mensen om me heen’

Joy Delima (29) heeft een verhaal te vertellen. Over sociale angsten en ambitie. Over feminiene energie. Over racisme. En over het ultieme geluk dat ze voelt als haar neefje met heel zijn hand haar duim vasthoudt.

I Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben

“Hoewel mijn ouders van huis uit gelovig zijn, ben ik niet – hoe zeg je zoiets? – godvrezend opgevoed. Ik heb geen connectie met God of de Bijbel, maar wél met het universum. Als ik een bepaalde energie uitstraal, krijg ik die ook terug. Ik heb geleerd me minder negatief uit te spreken en ook voor de kleinste dingen dankbaar te zijn. Jij kwam te laat naar dit interview en in plaats van te blijven hangen in het gevoel van ‘Waar blijft-ie nou?’, ben ik een stukje gaan wandelen en heb ik het croissantje dat ik bij de bakker had gekocht opgegeten op een bankje in de zon. Ik schiet niks op met negatief zijn. Negativiteit is niet duurzaam voor mijn hoofd.”

II Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is

“Rond mijn tweeëntwintigste begon ik steeds vaker de gedachte uit te spreken dat ik vóór mijn dertigste de hoofdrol in een Netflix-serie zou spelen. Dat is ook gebeurd. Manifesteren is voor mij niet zomaar iets roepen en er vervolgens niks meer aan doen. Het heeft ook een praktische kant: als je je dromen niet uitspreekt, weten mensen letterlijk niet wat je graag zou willen bereiken.

Ik ging naar de Jeugdtheaterschool, eigenlijk om te dansen, maar toen bleek ik spel ook superleuk te vinden. Misschien wel doordat het toneel de eerste plek was waar ik me veilig voelde. Daar kon ik iedereen zijn. En niemand in de zaal zou weten dat ik eigenlijk best een nerd was.

Ik was stil, een makkelijk slachtoffer. Het is moeilijk terug te halen waarom ik werd gepest, maar het gevoel ken ik héél goed, het ligt namelijk nog altijd op de loer. Ik voel me onzeker in groepen. Soms wordt het een selffulfilling prophecy: ik sluit me af, durf niemand in vertrouwen te nemen waardoor mensen met anderen vriendschappen gaan sluiten en ik dus vanzelf buiten de groep kom te staan.

Ik ben, toen ik eenmaal op de Toneelschool zat, voor mijn sociale angsten in therapie gegaan. Als acteur zou ik om de zoveel maanden van baan wisselen, keer op keer nieuwe mensen om me heen krijgen. Ik móest leren daarmee om te gaan anders zou ik nooit aan spelen toekomen.

Spelen, dat is het allermooist. De vrijheid om op mijn manier een verhaal te vertellen, het gevoel te krijgen dat ik er misschien wel voor kan zorgen dat het publiek met een ander perspectief naar buiten gaat. En ja, oké, ik kan genieten van het idee dat ik vroeger werd gepest en nu, door sommige mensen, wordt gezien als een ‘ster’, maar wat is een ster? Het zijn uiteindelijk anderen die bepalen of je een ster bent. Of ineens niet meer. Voor mij is iedereen gelijk.”

III Gij zult de naam van de Here, uw God, niet ijdel gebruiken

“Ik ben een tijdje behoorlijk grof gebekt geweest: tyfus, pleuris, graftakkenkop en dat soort shit. Nooit iets met kanker. Dat vind ik echt een zwaktebod. ‘Godverdomme’ gebruik ik ook wel eens – omdat het zo’n fijne klank is; als een volle, rode wijn – maar toen ik het iets te vaak in mijn columns teruglas, dacht ik: misschien moet ik er toch een beetje op gaan letten want het laatste wat ik wil, is mensen kwetsen. Hoe lekker iets ook kan klinken, het gaat uiteindelijk om de betekenis.

In mijn jonge jaren werd ik er weleens gek van dat iedereen iets over mijn naam te zeggen had. ‘Waarom ben je zo boos? Je heet toch Joy?’ Het was net alsof ik altijd vrolijk moest zijn. Iets wat niet echt lukt als je wordt gepest. Inmiddels doet het me juist goed als mensen mijn naam gebruiken. Het helpt echt als ik me somber voel. Toen de zanger van Ezra Collective laatst op Lowlands You can’t steal my joy met een speech over het belang van vreugde inleidde, voelde ik me heel erg aangesproken. Wow, ja, dat zit in mij.”

IV Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt, zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat van de Here uw God, dan zult gij geen werk doen

“Laatst had ik last van een trillend ooglid. Dat is gewoon van de stress. Ik werk te hard. Deels doordat ik zoveel rollen leuk vind, maar ik zeg ook weleens ja omdat ik bang ben dat ze mij, een zzp’er, de volgende keer niet meer vragen. Binnenkort ga ik het theater in en dan ben ik ieder geval tijdens de repetities het weekend vrij. Ik heb me voorgenomen rust te nemen. Er moet wel iets héél tofs voorbijkomen, wil ik me daar niet aan houden.”

V Eer uw vader en uw moeder

“Mijn vader heeft veel in het buitenland gewerkt en was daardoor soms maanden van huis. Als hij naar boven kwam om mijn zus en mij een kus te geven, rende ik heel dramatisch – ‘Papa, néé, niet weggaan!’ – achter hem aan naar beneden en stonden we samen nog een tijdje bij de voordeur te huilen. Mijn vader is een gevoelige man. Hij vond het vreselijk ons te moeten missen. Hij is nu een paar jaar met pensioen, mijn ouders zijn heel gelukkig samen, maar als ik terugdenk aan die kinderjaren, zie ik vooral hoe ongelooflijk veel mijn moeder voor ons heeft gedaan. Zij was het hoofd van ons gezin.

Ik wil niet praten over wat zij allemaal heeft meegemaakt, maar ik kan je wel vertellen dat ze al op jonge leeftijd heeft geleerd die masculine rol op zich te nemen. Zij was heel erg van: je hebt geen man nodig in je leven. Je kan het zelf. Daar kan ik me op zich wel in vinden, maar het is ook een vermoeiende mentaliteit. Het sluit aan bij het verhaal over zwarte vrouwen die zogenaamd een hogere pijngrens hebben. Zwarte vrouwen moeten altijd maar sterk zijn. Ik ben mijn nieuwe levensjaar begonnen met het voornemen meer in mijn feminiene energie te gaan zitten. Ik blijf een feminist, maar ik wil ook dat iemand af en toe iets voor mij doet. Zomaar. En dat ik het kan accepteren, zonder te voelen dat ik er iets voor terug zou moeten doen.”

VI Gij zult niet doodslaan

“Valt iemands hart breken ook onder doodslag?”

VII Gij zult niet echtbreken

“Het idee voor mijn Volkskrant-column over seks kwam voort uit de noodzaak die ik voelde een verhaal te vertellen: iets te verwoorden wat anderen misschien minder goed lukt – niet met de bedoeling er beroemd mee te worden en al zéker niet om mijn eigen date-leven te verbeteren. Sterker nog: het heeft totaal niet geholpen. Iedereen is bang voor mij. Bang dat ze – na een date – hun verhaal de volgende dag in de krant zullen teruglezen. Misschien schrik ik wel de juiste mensen af, want als je denkt dat ik een expert ben die precies weet wat ze wil, kom je ook bedrogen uit. Je kan, zoals ik, erg open zijn op het gebied van seksualiteit en daarnaast nog veel onzekerheden voelen.

Ik heb jarenlang seks gehad waar ik vaker niet dan wel van heb genoten. Dat is een heftig besef. Ik wist helemaal niet waar ik mee bezig was. Porno was mijn belangrijkste informatiebron. De focus van mijn columns ligt bij de vraag: hoe kan ik van seks leren genieten? Hoe ga ik mezelf iets gunnen? Hoe eis ik het genot op dat ik me jarenlang heb laten ontzeggen?

Ik heb drie relaties gehad, maar ik communiceerde nergens over. Niet over wat ik prettig vond, maar ook niet over wat voor soort relatie het nou eigenlijk was. Wat verstaat de ander onder monogamie, bijvoorbeeld? Als ik nu met iemand date, wil ik geen onderwerp uit de weg gaan. Als je het er over eens kunt worden dat je af en toe ook met iemand anders slaapt, ben je nog steeds trouw aan elkaar. Vreemdgaan is mijn grootste angst. Dat iemand achter mijn rug om... afijn: ik heb zo mijn trust issues. Vroeger was ik er zó bang voor dat ik het uitmaakte om mezelf het mogelijke verdriet te besparen. In bijna alle gevallen deed ik er goed aan op mijn gutfeeling te vertrouwen, maar van één keer heb ik nog altijd spijt. Het is nu vijf jaar geleden, het is fokking stom, maar ik vergelijk anderen nog steeds met hem… Hoe werkt dat, in de liefde, weet jij dat? Denk je dat het mogelijk is dat ik er, straks op mijn sterfbed, achter ga komen dat ik nooit meer iemand heb ontmoet die zo bijzonder was als hij?”

VIII Gij zult niet stelen

“Toen ik op de middelbare school zat, werd bij ons in Rotterdam Alexander de eerste Primark geopend. Ik liep naar binnen, keek rond en merkte dat mijn grote oorbellen steeds klem kwamen te zitten bij het draaien van mijn hoofd, dus deed ik ze uit en stopte die dingen in mijn tas. Toen ik even later naar buiten wilde lopen, werd ik tegengehouden door een bewaker die beweerde dat ik een paar oorbellen had gestolen. Ik begon de situatie uit te leggen, terwijl zijn collega wegliep met mijn oorbellen. Op een gegeven moment kwam er een ouder stel voorbij. De vrouw bekeek me van top tot teen en zei toen: ‘Typisch…’ Ik schaamde me kapot. Ik was twaalf, of dertien. Ik had echt niets gedaan. Even later kwam de bewaker terug. ‘Die van ons hebben een andere maat,’ mompelde hij. Ik kon gaan. Geen excuses, niks. En ik zei netjes: ‘Dank u wel.’”

IX Gij zult geen valse getuigenissen spreken tegen uw naaste

“Als ik me onveilig voel, hou ik mijn mond, maar in een werksituatie... Ik bedenk me nu dat ik ook dán nog moet opletten wat ik wanneer tegen iemand zeg, want het kan me gewoon mijn baan kosten omdat ze me een zeikerd vinden. Wat nu al jaren speelt: haar en make-up. Hoe vaak heb ik inmiddels in de stoel gezeten bij mensen die nog nooit met kroeshaar hadden gewerkt? Of die ontkenden het niet te kunnen en zelf maar iets uitprobeerden? En dat ik dan op de set kom, bij een heel wit team, en dat iedereen roept dat het prachtig zit terwijl mijn hele familie zich op zo’n moment zou afvragen wat er in godsnaam met mijn haar was gebeurd. Waarom nemen ze niet iemand in dienst die er verstand van heeft? Er is zo veel mogelijk met kroeshaar.

Gaat dit verhaal over onkunde of desinteresse? En waarom word ik voor diva uitgemaakt? Ik wil geen voorkeursbehandeling, ik wil gewoon net zo behandeld worden als collega’s met Europees haar. Het zou een veilige plek moeten zijn. Bij kap en grime begint de dag, dat is het moment waarop je je overgeeft aan de zorg en toewijding van een ander. Ik zit vaak rechtop, gespannen, wantrouwend, zenuwachtig ook voor het vervolg: zullen ze, net als vroeger, over me gaan roddelen zodra ik zeg wat ik wil? Maar ik móet mijn mond opendoen, al was het maar om te voorkomen dat het zwarte meisje dat nu nog op de toneelschool zit straks met hetzelfde probleem wordt opgescheept.

Dit is één ding, maar het staat voor zoveel meer: op social media zie ik vaker haatberichten voorbijkomen, tegenstellingen worden steeds meer aangescherpt. Het ergst van alles vind ik het besef dat racisme in mijn leven niet uitgebannen gaat worden. Het zal ooit beter gaan, maar we gaan eerst nog een heel eind naar beneden. Vanochtend hoorde ik op het nieuws dat een witte Amerikaan, op de dag dat de I have a dream-speech van Martin Luther King werd herdacht, drie zwarte mensen had doodgeschoten, omdat ze zwart waren. Dan kan je zeggen dat het in Nederland anders is, maar hoe weet ik dat? Jij hoeft je nooit af te vragen of het feit dat je wit bent sommige mensen misschien angstig of agressief maakt.

Mijn witte vrienden staan zó anders in het leven; ze lijken niet te beseffen dat veel dingen voor mij minder vanzelfsprekend zijn. ‘Laten we in de eerste klas gaan zitten. Als de conducteur komt, zien we wel hoe we ons eruit redden.’ Heb je dan echt niet in de gaten dat voor mij andere regels gelden? Ik merk dat ik steeds meer behoefte heb aan zwarte mensen om me heen. Niet omdat we over alles hetzelfde denken, maar over het mens-zijn, het zwart-zijn hoeven we elkaar niks uit te leggen. Vroeger ging ik nog op vakantie naar landen waarvan ik wel weet dat er veel racisme is – en hoopte dat het inmiddels, misschien, toch anders zou zijn. Nu ga ik alleen nog naar plekken waar ik geliefd ben. Dat is wat ik alle zwarte mensen en alle mensen van kleur gun: dat ze gaan waar ze geliefd zijn.”

X Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is

“Je krijgt éérst een veer in je reet en daarna zeg ik misschien wel dat ik een beetje jaloers op je ben. De film- en toneelwereld is heel competitief; we moeten leren elkaar dingen te gunnen. En als ik dit keer niet word gecast, komt er wel weer iets anders op mijn pad. Ik ben ambitieus, zeker, maar ik klamp me ook vast aan de momenten waarop ik het unieke geluksgevoel in iets kleins kan voelen. Een croissantje eten in de zon. Mijn neefje die met heel zijn hand mijn duim vastpakt. Compleet geluk. Iets wat geen hoofdrol me kan geven.”