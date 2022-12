Actrice Jacqueline Blom: ‘Leuk al die samengestelde gezinnen, maar kinderen moeten er maar tegen kunnen’

Laten we het gezellig houden. Maar hoe doe je dat als je als gescheiden stel met je kinderen, stiefkinderen en nieuwe partners met kerst in een afgelegen Schots vakantiehuis gaat zitten?

Het is de goden verzoeken, en toch lukt het de vier personages aardig, bij tijd en wijle. Denken ze. Het gemodder, als het leven zelf, levert de nodige hilariteit op. Laat dat maar aan toneelschrijfster en romancier Marijke Schermer over. Actrices Jacqueline Blom en Annick Boer vroegen haar een tragikomisch theaterstuk te maken over een samengesteld gezin. Dat werd Familiespel. Een stuk dat naadloos past in deze tijd, waarin scheiden normaal is en nieuwe gezinnen maken ook.

Alle drie - Blom, Boer en Schermer - hebben er ervaring mee, vertelt Blom (61) na een dag repeteren in een leeg repetitielokaal in Diemen. “Marijke heeft zelfs naast haar twee zoons, een vriend met zes dochters. Annick heeft twee stiefkinderen, en ik heb een stiefdochter, naast mijn zoon en dochter.” Blom: “Ons stuk gaat erover dat volwassenen denken dat het leven maakbaar is, en kinderen die daar maar tegen moeten kunnen.”

Concurrentie tussen eerste en tweede leg

Blom en Boer spelen - samen met Mark Rietman en Bas Hoeflaak - zowel de ouders als de kinderen. Dat levert komische, kluchtachtige situaties op als Blom als kind (met mutsje) afdruipt, en vanuit de coulissen meteen weer als moeder opkomt en vraagt: “Wat is hier aan de hand?” Blom: “Dit kan alleen in het theater, daar geloof je dat. Het is heel intensief spelen, maar heel leuk.”

Familiespel legt onverbloemd de concurrentie bloot tussen de eerste en tweede leg van de vaders: de kinderen van de eerste moeder die zich intelligenter voelen dan die van de tweede. Ze vinden dat vader is hertrouwd met een vrouw met een lager iq. Blom: “Het gaat ook over klassenverschillen. Wat Schermer verder goed laat zien, is het dommige van mensen. Tegen een nieuwe partner zeggen ze: ‘Je hebt nieuwe dingen in mij naar boven gehaald’, en tien minuten later zetten ze uitgebreid uiteen dat mensen niet te veranderen zijn. Zo zijn wij, mensen.”

Het stuk eindigt ermee dat de kinderen besluiten niet mee terug te gaan naar huis. Ze verstoppen zich. Gedoe. Ze zijn ook niet enthousiast over de aangekondigde nieuwe baby. Blom: “Als publiek denk je: daar gaat weer een kind naar de haaien. Want de vader zit er ook niet om te springen, en hij gebruikt drugs - uppers en downers. Zijn ex waarschuwt z’n nieuwe vrouw: ‘Hij is niet veranderd, is kortgeleden zelfs nog even opgenomen geweest.’ Maar de nieuwe vrouw denkt: dat doet hij bij mij niet. Naïef.”

Beetje gemeen, maar niet bewust

Blom is blij met haar rol als Elisabeth, een besluitvaardige zakenvrouw. “Ze is best bot, waar ze zich niet altijd bewust van is. Een beetje gemeen, maar niet bewust gemeen. Ze vindt zichzelf zachter geworden bij haar nieuwe man. Dat herken ik wel, dat je anders bent in een nieuwe relatie. Mijn nieuwe man vond dingen aan mij gewoon leuk. Haha. Nog steeds ja.

“Dus ik dacht: zie je, het lag niet allemaal aan mij. Ik was al wat ouder toen ik ging scheiden, dat was fijn. Want het is ook best ingewikkeld, een nieuwe man en een nieuw kind tot wie je je moet verhouden, en hoe ga je met je ex om? Het is in sommige situaties heel goed er lekker om te kunnen lachen. Dat zouden de personages in dit stuk wat meer moeten doen. Maar dan zou het voor ons publiek niet meer grappig zijn.”

Familiespel toert door het land t/m 16 april. Info en kaarten: ntk.nl

Platform Point of view: weg met stereotypen en starre denkpatronen Jacqueline Blom acteert, maar voert ook actie. Deze week heeft ze met een groep van twintig anderen een platform gepresenteerd voor een gelijkwaardige vertegenwoordiging van vrouwen in de kunst en cultuur: Point of view (pointofview.nu). Het is een podium voor alle kennis en initiatieven rond dit onderwerp dat wil uitzoomen: op welke plekken is verandering mogelijk? Blom gaat ook campagnes organiseren om “daadwerkelijk verandering in gang te zetten”, zowel bij professionals - theatergezelschappen, grote productiemaatschappijen - als het publiek. “Je denkt, is dat nog nodig in 2022? Ja, dat is nodig. We werken als acteurs en actrices voor en achter de schermen nog steeds in een patriarchaal systeem en dat heeft z’n tekortkomingen.” Toen ze tijdens de repetities van een theatervoorstelling - Duel, naar Anton Tsjechov - in 2018 voor de zoveelste keer werd geconfronteerd met een clichématige benadering van vrouwelijke personages, besloot ze het probleem breed aan te kaarten. In Engeland, Frankrijk en de Verenigde Staten zijn inmiddels vergelijkbare zusterorganisaties. “Je wordt als jonge actrice in een mal geduwd. Je moet mooi zijn. Maar mooi zijn is verraderlijk kapitaal. Rijpere vrouwen bestaan amper op het bioscoopscherm, en niet-knappe actrices zie je ook niet zo veel. Ik ben zelf scenario’s, series gaan schrijven, vanuit een vrouwelijk perspectief, maar niemand wilde ze hebben. Het zit niet zo simpel in elkaar. Je moet veel partijen meekrijgen. Ik zag laatst de film The Woman King, met vrouwen in de hoofdrol en mannen in een bijrol. Over vrouwelijke krijgers, die agressief en wreed zijn, gebaseerd op een waargebeurd verhaal uit de 19de eeuw: vrouwen die een Afrikaans koninkrijk beschermden. Een voorbeeld van hoe het ook kan.” Inmiddels zijn er cijfers van de organisatie Vrouwen in Beeld die laten zien dat de mannelijke blik nog steeds dominant is in veel kunstuitingen. Zo is ruim 70 procent van de voorstellingen van de grote gesubsidieerde theatergezelschappen geschreven door een man. In de film- en tv-sector hebben mannen (69,6 procent) een dominante positie in leidinggevende functies en in hoofd- en bijrollen ten opzichte van vrouwen (30,4 procent). Vrouwen zijn in alle functies (behalve research voor documentaire), ondervertegenwoordigd. En minder dan een kwart van de technici (die de camera hanteren en de beelden monteren) is vrouw. Blom: “Ik had de Marokkaans-Nederlandse actrice Maryam Hassouni gegund dat ze ons eerder was tegengekomen, het was een eenzaam verhaal dat ze vertelde over haar ervaringen met mannen in de film- en theaterwereld. Jonge actrices zijn blij met ons initiatief. Ik heb verschillende vrouwen gesproken die zijn gestopt in de kunst- en cultuursector. Het is erger dan je denkt. En vrouwen moeten voor elkaar opkomen in plaats van elkaar naar beneden halen. Ik heb bij een misstand ook weleens mijn mond gehouden. Weggekeken. Niet eens zo lang geleden, met een mannelijke acteur als slachtoffer. Ik was net opgekomen voor een vrouwelijke collega. Ik dacht: dan moet ik nu even mijn mond houden. Het ging om een jonge acteur die een rol speelde die hij niet aankon en ook nog te maken kreeg met een regisseur die zijn handen niet thuis kon houden.”

