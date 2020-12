Acteur Bram van der Vlugt (86) overleden

Acteur Bram van der Vlugt is zaterdag overleden. Hij stierf in zijn slaap aan de gevolgen van het coronavirus, meldt zijn agentschap Performer Agency. Hij was 86 jaar.

Van der Vlugt stond nog steeds op het podium en is vooral bekend vanwege zijn rol als Sinterklaas. Begin deze maand behaalde De Grote Sinterklaasfilm waarin hij speelde de status Gouden Film. Ook had hij rollen in Memorandum van een Dokter, Medisch Centrum West, Unit 13, Keyzer en de Boer en recent nog in Dokter Deen.

De acteur was in 1970 één van de oprichters van Toneelgroep Sater. Hij ontving in 2000 de prestigieuze Louis d’Or voor zijn rol als Nils Bohr in het toneelstuk Kopenhagen. Ook was hij ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

“Voor de komende jaren stonden er meerdere nieuwe projecten gepland waaronder een nieuwe tournee, een reprise en twee speelfilms”, schrijft zijn agent. “Bram van der Vlugt wilde nog lang geen afscheid nemen van dit vak en het vak niet van hem.” Over acteren op hoge leeftijd zei Van der Vlugt: “Ik kan nog aardig praten, denken, lopen en onthouden en dan kun je toneelspelen.”

Hij laat een vrouw, vijf kinderen en drie kleinkinderen achter. Het afscheid vindt plaats in besloten kring.

