‘Achterblijvers’ is als aapjes kijken en vervult me lichtelijk met afkeer

De bekeerde moslima Djennah (Chantal, 24) sleept haar vier kinderen mee naar de gevangenis. De oudste twee jochies moeten in de auto wachten als zij de jongste twee naar hun vader brengt. “Ze mochten Isa niet knuffelen”, verzucht ze bij terugkomst. “Gelukkig herkenden ze hem wel.”

Het nieuwe PowNed-programma Achterblijvers volgt haar en drie anderen die wachten tot hun geliefde vrijkomt uit de gevangenis. Nederland heeft ruim 27 duizend mannen en vrouwen in detentie en zo’n 1400 hebben tbs, schrijft PowNed. Djennah, Laura, Ramona en Harry zitten als partner ook in de wacht en moeten voor de kinderen het leven thuis draaiende houden. “Lukt het de koppels onder deze bijzondere omstandigheden hun relatie staande te houden?”, is de hoofdvraag van het programma.

Ik kauw erop. Dat lijkt me een privévraag waar wij kijkers niets mee te maken hebben. Naarstig zoek ik verder naar bredere relevantie.

PowNed maakt wel relevantere programma’s

Omroep PowNed kwam in 2009 vanuit website GeenStijl luid roepend het publieke bestel binnen, en wilde een groep in de samenleving vertegenwoordigen die nog niet bediend werd door de NPO. Grof gezegd: de (boze) man van jongvolwassen tot middelbare leeftijd. Ik moet diep graven om te achterhalen wat dit programma voor die mensen doet.

PowNed maakt wel relevantere programma’s. Dat zijn geen grappen interviewt cabaretiers jaarlijks over de staat van humor en vrijheid in onze samenleving. Het is sterk in zijn eenvoud en steekt de thermometer op een simpele manier in de samenleving. Meiden die rijden was dit jaar ook blikverruimend. De gezellige beelden van vrouwen met gelakte nagels achter het stuur bewezen dat zij het werk prima kunnen, en gooiden de gendernorm van ‘mannenwerk’ overboord. Een direct pleidooi voor gelijkheid.

Zoiets kan ik in Achterblijvers nog niet ontdekken. In de eerste van zes afleveringen zien we wel dat deze vrouwen en Harry ook hun vlekjes hebben. Iedereen verdient nog een kans, zegt Laura, die zelf door haar vroeggeboorte de linkerhelft van haar lichaam niet goed kan gebruiken en arbeidsongeschikt is. Djennah was zoekende en bekeerde zich tot de strenge islam. Ramona heeft met haar zes kinderen een verleden van huiselijk geweld. Harry zat zelf tijdenlang in de bak wegens diefstal en drugshandel. Toch zijn ze mensen, en zo zien zij de gedetineerden ook, als mensen om van te houden.

Eerst zien, dan geloven

Dat komt er alleen niet helemaal uit. Hier staat geen Louis Theroux-type in de huiskamer dat hen met prikkelende vragen volstrekt serieus neemt. We staan alleen via die genadeloze camera’s pal in hun intieme cirkeltje. We zijn er bij wanneer Ramona haar zwaar getatoeëerde Gradus na tweeënhalf jaar cel weer omhelst. Geen reflectie op hun misdaden en ander gedrag. Wel zegt Ramona over de kinderen: “Nu hebben ze iemand op wie ze kunnen bouwen. Ik ben heel lang mama én papa geweest, nu kan ik gewoon weer mama zijn.”

Was het een speelfilm, dan had ik hier een dreigend ondertoontje verwacht. Iemand op wie ze kunnen bouwen? Eerst zien, dan geloven, merk ik bij mezelf. Ik hoop dat Ramona’s hoop bewaarheid wordt. En ik besef dat dit de reden zou zijn om alle afleveringen te volgen: aapjes kijken. Zien of die vrijkomende gevangenen het ‘goed zijn’ volhouden. Het vervult me lichtelijk met afkeer.

