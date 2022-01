Achter de schermen zou Ali B zijn grimmige kant tonen

Als de camera’s bij The Voice stopten met draaien, kwam soms een kant van Ali B naar voren die het publiek niet te zien kreeg. Dan schreeuwde en schold de rapper en coach die op tv juist zo vrolijk was, tegen zijn collega’s. Schijnbaar zonder veel aanleiding. Zoals was te zien in de documentaireserie Ali Bouali uit oktober 2021. Wás te zien, want de docu is nu niet meer op streamingdienst Videoland te vinden.

RTL heeft de samenwerking met Bouali opgeschort vanwege de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag bij The Voice. Een ex-kandidate heeft aangifte van verkrachting gedaan, bleek gisteren in het online-programma Boos. Daar kwamen ook verhalen van andere jonge vrouwen aan bod. Telkens zou de rapper zijn status in de muziekwereld hebben gebruikt om zich aan hen op te dringen. Woensdag werd een tweede aangifte gedaan, los van The Voice. Zelf zegt Ali B 100 procent overtuigd te zijn van zijn onschuld.

Op online roddelkanalen, zogeheten ‘juice channels’, gingen al een tijdje geruchten rond. Ali B zou een affaire hebben gehad met een voormalig Voice-kandidaat, structureel vreemdgaan en twee vrouwen hebben aangerand. Toch kende Nederland hem tot nu toe vooral als de goedgehumeurde ‘knuffelmarokkaan’ – een bijnaam die hij mede dankt aan die keer in 2005 dat hij toenmalig koningin Beatrix spontaan omarmde.

Doorbraak met Marco Borsato

Een jaar voor die omhelzing brak Ali B door, toen hij op 22-jarige leeftijd op het podium van de Rotterdamse Kuip sprong en de hitsingle Wat zou je doen zong met Marco Borsato. De twee hadden het nummer gemaakt voor War Child, en Nederland vond de jonge rapper meteen erg sympathiek. Een paar maanden later won hij de Popprijs van 2004.

Het idee om de opbrengsten van het nummer aan een goed doel te schenken, kwam waarschijnlijk van Bouali’s vrouw, Breghje Kommers. Ze had hetzelfde voorgesteld bij zijn (minder bekende) eerste single Waar gaat dit heen. Daarvan ging het geld naar Amnesty.

“Breghje is Ali’s redder, zijn fundament”, vertelde Bouali's jeugdvriend Hakim Mokhtari eens aan FD Persoonlijk. Voordat Bouali en Kommers elkaar in 2002 ontmoetten, was zijn leven een zootje. Hij worstelde met drugs, was gokverslaafd en zat in de schulden. Als jongere was hij vaak met foute types omgegaan, en thuis was er niemand om hem in goede banen te leiden. Zijn broer was veel weg, zijn moeder werkte overuren en met zijn vader had hij geen contact.

Grote ambities

Met Kommers’ hulp kreeg hij zijn zaken op orde en groeide hij uit tot de bekendste Nederlandse rapper van zijn generatie. Hij scoorde hit op hit met songs als Ik ben je zat, Rampeneren en Leipe mocro flavour. En het stel had nog meer ambities. Ze bouwden een managementbureau op: Spec. Dat bedrijf zou op den duur een sleutelrol spelen in de carrières van Boef en Ronnie Flex, maar bijvoorbeeld ook in die van Famke Louise en komiek Najib Amhali.

Alsof dat niet genoeg was, boekte Bouali ook succes als cabaretier (in 2012 won hij de cabaretprijs Neerlands Hoop) en televisiemaker. En in zijn tv-programma Ali B op volle toeren koppelde hij bekende volkszangers en rappers aan elkaar voor unieke muzikale kruisbestuivingen. Zo kwam de B steeds meer te staan voor bruggenbouwer.

In 2013 begon hij als coach bij The Voice. Dat werd zo’n succes dat daar drie jaar later The Voice Kids bij kwam. Hij maakte zich bij kijkers populair met zijn energie en spontaniteit. Maar privé stak zijn verslaving af en toe weer de kop op, en ook op zijn werk kon de sfeer achter de schermen een stuk grimmiger zijn.

‘Misschien doe ik iets fout’

“Drie jaar geleden had ik verstoorde relaties met bijna iedereen in mijn bedrijf”, zei Bouali in oktober zelf in Trouw. “Toen dacht ik: oké, als ik met acht van de tien mensen ruzie heb, doe ik statistisch gezien misschien zelf iets fout.” Hij concludeerde dat hij zich te weinig in andere mensen verplaatste. “Ik had altijd gedacht dat wat voor mij werkt, ook voor anderen werkt.”

Zo had hij naar eigen zeggen zijn zoon verwaarloosd, die gevoeliger was dan hij. “Dan zei ik als vader: ‘Je moet gewoon durven, loslaten!’ Ik gedij bij springen in het diepe. Maar hij niet. Net zoals ik heel makkelijk ben met mensen. Als ik moe ben, kan ik werkelijk midden in het centrum op een bedje in slaap vallen, want mensen maken geen indruk op me.”

Bouali sprak in dat interview hoopvol uit dat hij inmiddels had leren luisteren. Zijn zelfontwikkelingsplatform Ik Wil Groeien voelde als een stok achter de deur om die les in de praktijk te brengen, evenals zijn boek De Ali B-methode, dat in november verscheen. Hij was vooral blij dat hij zijn zoon nu beter begreep: “Ik kan balen dat ik het fout heb gedaan, of ik kan dankbaar zijn dat ik misschien nog op tijd heb ontdekt dat het anders moet.”

