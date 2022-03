Absurd maar waar: de jaren tachtig zijn echt terug

Bij de VPRO moet een gek jaren tachtig-belletje zijn gaan rinkelen, amper twee jaar na de jaren negentig-hype. De omroep vroeg regisseur Jorne Baard om na zijn kleurrijke Een programma over de jaren negentig eens te denken over een serie over de eighties. Ondertussen waren scenarioschrijver Kim van Kooten en schrijver/ regisseur Tim Kamps bezig met de fictie-serie De verschrikkelijke jaren tachtig, over het aangrijpende verhaal van verwaarloosde kinderen in een woongroep. Twee producties uit het decennium van Thatcher en Reagan, Stop de bom-protesten en anti-burgerlijkheid in één maand op tv. Toeval?

Opeens is Rusland terug als agressor en dreigende kernmacht. Is de Navo weer een krachtig blok. Is er weer een botsing van Grote Verhalen. Goh… misschien heeft de VPRO de tijdgeest wel héél goed aangevoeld. Overigens heeft ook KRO-NCRV de actualiteit mee. Over drie weken begint daar BBC-misdaadserie The Salisbury Poisonings over de vergiftiging van de Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia in 2018. Die vermeende Russische moordpoging is na Poetins inval in Oekraïne weer extra interessant.

Zo keek ik zondag geboeid naar het nieuwe Een programma over de jaren tachtig, en niet vanwege de fantastische vormgeving zoals in de nineties-variant. Voor het echte jaren tachtig-gevoel moet je nu bij Van Kootens serie zijn. Daar halen ze een pakje Tjolk-chocolademelk tevoorschijn alsof het niets is.

Zonder twijfel een bom droppen

Deze keer blijft Jorne Baard vooral bij de grote verhalen, zoals ‘de bom’ en andere geopolitieke kwesties daarna, zoals ‘honger in Afrika’. Hij haalt ze dichtbij door elke aflevering een ooggetuige het verhaal te laten vertellen, naast journalistieke inbreng van historicus Teun van de Keuken. Terwijl de angst voor de bom voelbaar was – net als nu – en Europa protesteerde tegen de opslag van kernraketten, stond voormalig straaljagerpiloot Peer Dekkers paraat om ze te droppen op Polen of de DDR. “Ik was gewoon opgestegen als het moest, en had op die knop gedrukt”, vertelt hij nu. Geen twijfel. “Dan kun je je werk niet uitvoeren”, zegt hij standvastig.

Van de Keuken spreekt een andere oud-piloot die wel zo nodig had geweigerd en de cel was ingegaan. Dat geeft te denken. Wie van hen is de grotere held? De sympathieke weigeraar of zijn oud-commandant Dekkers die bereid was beul te spelen als Europa zelf vernietigd werd? Het verhaal over het grote wachten in die Koude Oorlog waarin maar niets gebeurde, wordt door die verschillende perspectieven toch meeslepend.

De vormgrapjes tussendoor zijn soms onnavolgbaar. Wat doet dat gezin met rood geschminkte hoofden en handen in het verhaal? Het rode gevaar? En de protestleus ‘Liever een Rus in de keuken dan een raket in de tuin’ letterlijk uitvoeren, pakt wat wrang uit nu de Russen in Oekraïne echt aan het aanrecht staan. Konden ze ook niet weten.

Daar staat tegenover dat ze ontdekten dat er in 1966 een Amerikaanse bommenwerper met vier kernbommen is verongelukt op het Spaanse strand Palomares. De kankerverwekkende straling is lang onder de pet gehouden, maar via het volstrekt gefantaseerde liedje Vamos a la playa (1983) (‘De bom is ontploft / De straling roostert’) kwamen de seriemakers er bij toeval achter. De realiteit is nog altijd absurder dan fictie.

