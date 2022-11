Abramovic’ kitscherige eerbetoon aan Maria Callas is dodelijk saai

Marina Abramovic

7 Deaths of Maria Callas

**

Pas in de laatste minuten van het anderhalf uur durende 7 Deaths of Maria Callas is daar dan eindelijk de stem van de grote operazangeres zelf. Via de luidsprekers kwam zij vrijdagavond in een vol Carré tot ons. Een fragment slechts van Casta diva uit de iconische Callas-opera Norma. En zelfs dat fragment werd nog bruut afgekapt. Toen gingen plots de lichten uit en was het afgelopen.

Het applaus in Carré voor levende legende Marina Abramovic zwol daarna aan tot orkaankracht. Hier huldigde men de onverveerde performance kunstenaar, die met onverschrokken, confronterende en verrassende optredens haar naam volkomen terecht vestigde. Maar dit was ver verwijderd van welke performance dan ook. 7 Deaths of Maria Callas is een tot in detail gescripte voorstelling die ook al in München, Berlijn, Parijs, Athene en Napels te zien was.

Toppunt van kitsch

Hier werd dus niets aan het toeval overgelaten, het toeval waar Abramovic het in haar performances grotendeels van moet hebben. De vooraf opgenomen filmbeelden en geluidsfragmenten zorgden er verder voor dat Abramovic de hele avond op grote afstand bleef, ook al was ze dan live op het podium aanwezig. Toen dan eindelijk Callas zelf te horen was, had Abramovic inmiddels een glitterjurk van goudlamé aan en mimede ze de bewegingen die de Griekse sopraan ooit maakte als ze optrad. De twee diva’s vielen hier dan eindelijk samen, maar het was te laat en tegelijk het toppunt van kitsch.

Marina Abramovic mimet de diva-bewegingen van haar idool Maria Callas. Beeld W. Hösl

Waar keken we hier nou eigenlijk naar? Wel, Abramovic is al zo’n beetje haar hele leven gefascineerd door Maria Callas. Vanwege die unieke stem, maar ook door het treurige levensverhaal van de operaster. Callas had een helse moeder, was omringd door verkeerde lovers als Giovanni Battista Meneghini en Artistoteles Onassis, en een kliek artistieke, homoseksuele grootheden als Luchino Visconti, Franco Zeffirelli, Pier Paolo Pasolini en Leonard Bernstein. Grote triomfen, diepe dalen, enorme schandalen. In 1977 stierf Callas geknakt en eenzaam in een appartement in Parijs. Abramovic herkent veel van Callas’ leven in dat van zichzelf, en wilde die laatste treurige dagen in Parijs omzetten in theater.

Saai theater

Dat idee is interessant, maar levert vooral saai theater op. Er zijn te veel lagen waarop Abramovic’ adoratie zich manifesteert. De eerste laag is de stille, roerloze Abramovic als Callas in haar Parijse bed. Zij droomt als het ware de tweede laag die wordt gevormd door zeven operasopranen die live beroemde scènes uit het Callas-repertoire zingen, begeleid door orkest Ludwig. Tijdens die aria’s zien we achter de zangeressen op een groot doek een film geprojecteerd, waarin Abramovic samen met acteur William Dafoe in slow motion scènes spelen die gebaseerd zijn op de zeven operatitels. Zo zien we Abramovic tijdens Tosca’s aria langzaam van een wolkenkrabber vallen, en tijdens de aria van Desdemona krijgt ze van Dafoe grote wurgslangen om haar nek gelegd.

In al die lagen muziek, beeld en spel mis je gek genoeg van alles. Callas zou volgens de titel zeven keer sterven, maar de gekozen aria's zijn geen van alle sterfscènes. Er is gemakkelijk gekozen voor de bekendste aria uit de desbetreffende opera, zoals Carmens Habanera of Tosca's Vissi d’arte. De rollen van Carmen en die van Desdemona in Otello zong Callas nooit op het toneel. Bovenal kwam geen enkel van de zeven sopranen - hoe fraai sommigen ook zongen - ook maar een beetje in de buurt van Callas’ unieke stem of geniale voordrachtskunst. De geprojecteerde intermezzi tussen de aria’s zitten vol dreigende luchten en soundscapes. Daartussen zijn de pretentieuze vooraf opgenomen teksten van Abramovic te horen. Vaak niet meer dan een verzameling losse woorden.

Marina Abramovic en William Dafoe. Beeld Marco Anelli

Pretentieuze muziek

De zeven zangeressen droegen allemaal hetzelfde kostuum, en incarneerden het kamermeisje Bruna dat tot het eind bij Callas in haar Parijse appartement was. Na de zeven aria’s veranderde het toneelbeeld en waren we in Callas’ Parijse appartement. Daar kwam Abramovic uit bed, deed nog wat onduidelijke handelingen en liep het toneel af. De sopranen/kamermeisjes kwamen toen op om het appartement te reinigen en de meubels met zwarte doeken te bedekken.

Dat Abramovic zelf niet kan zingen, en dat haar gesproken teksten uit luidsprekers komen, maakte dat de ster de hele avond op afstand bleef. Het hart werd nergens geraakt. De pretentieuze teksten en de al even pretentieuze nieuwe muziek van Marko Nikodijevic deed behoorlijk afbreuk aan het geheel. De muziek werd met grote gebaren gedirigeerd door Yoel Gamzou. Niet alle zeven zangeressen waren even goed, maar zoals gezegd wist geen van hen ook maar een schaduw van Callas op te roepen. Alleen Nina Minasyan oogstte na haar waanzinsscène uit Lucia di Lammermoor een open doekje.

Het grootste applaus kwam aan het slot dus voor Abramovic zelf, in die gekke gouden japon. Bijval die waarschijnlijk meer de persoon gold, dan de performance - die geen performance was.

Lees ook:

Marina Abramovic is een heler voor de mensheid geworden

Marina Abramovic is de godmother van de performancekunst. In Carré leidt ze een zes uur durende manifestatie in. Er zijn maar weinig bezoekers die niet willen meedoen aan de oefeningen.