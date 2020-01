Aart Staartjes (1938 - 2020) was de godfather van de Nederlandse kindertelevisie

Hij was de grootste mopperkont van Sesamstraat: Meneer Aart. Herkenbaar aan een bruin kostuum, een dikke hoornen bril én kinderachtig gedrag. Hij drong voor, gaf anderen de schuld, zei niet graag sorry en pakte zelf het grootste taartje. Toch – of juist daardoor – was hij heel populair bij de jonge kijkers van het tv-programma.

Meneer Aart was het beroemdste alter ego van acteur en programmamaker Aart Staartjes (81), die zondag overleed aan de gevolgen van een verkeersongeluk. Staartjes kreeg vrijdag in Leeuwarden een ongeluk met zijn brommobiel en werd zwaargewond in het ziekenhuis opgenomen.

De aartsvader of godfather van de Nederlandse kindertelevisie werd hij wel genoemd. Staartjes begon in de jaren 60 met ‘Woord voor Woord’, waarin hij bijbelverhalen voor kinderen voorlas. Daarna ging hij op de controversiële en anti-autoritaire toer. Zo was hij de bedenker van ‘De Stratenmakeropzeeshow’, die in 1972 voor het eerst te zien was. Ouders dolven daarin het onderspit; zij moesten op tijd naar bed, de kinderen speelden lekker door.

Staartjes had een hekel aan braafheid

Aan braafheid had Staartjes zijn leven lang een grondige hekel. Tekenend was het beroemde Poep-en-piesmenuet dat hij zong samen met Joost Prinsen en Wieteke van Dort. ‘Je moet die woorden niet gebruiken, anders ga je er naar ruiken / Nee, de woorden poep en pies zijn erg onnet en erg vies.’ Met als pakkend refrein: ‘Kakkedrolleschijtepoep-hanepikkelullie’.

Beeld ANP Kippa

Na De Stratenmakersopzeeshow was Staartjes nauw betrokken bij ‘De Film van ome Willem’ (vanaf 1974), ‘J.J. de Bom voorheen de Kindervriend’ (vanaf 1979) en ‘Het Klokhuis’ (vanaf 1988). In 1981 werd hij eindredacteur van ‘Sesamstraat’, drie jaar later maakte hij zijn debuut als Meneer Aart. Tot de entree van dit brommerige, onaangepaste personage was Sesamstraat ‘een paradijs zonder slang’, zei Staartjes tegen de Volkskrant. “Er moest iemand komen die de bal lek prikte.”

Maar liefst 34 jaar speelde hij ­Meneer Aart, die overigens steeds aardiger en opa-achtiger werd, tot 2018. Intussen daalden de kijkcijfers van het ooit zo populaire kinderprogramma en verdween Sesamstraat van kinder-primetime. Staartjes protesteerde, maar tevergeefs. “Het is het gevoel alsof je kind verzuipt. En je roept om hulp en niemand komt”, zei hij in een tv-interview. Afgelopen zomer werd bekend dat er alleen nog maar herhalingen van Sesamstraat worden uitgezonden.

De kindertelevisie van nu vond Staartjes ‘braaf, braaf, braaf’. Zijn nachtmerrie was dat Sesamstraat vervangen zou worden door ‘Kabouter Plop’ of een ander programma van het commerciële Studio 100.

De dood van de ‘tv-vader’ maakt veel reacties los. “Zoals zovelen ben ik met hem opgegroeid”, twitterde premier Rutte. “Een icoon uit onze jeugd.”

