Aangifte tegen coach Ali B., bandleider Rietbergen stapt op; de chaos is compleet bij ‘The Voice’

Er is deze week aangifte gedaan tegen Ali B. wegens grensoverschrijdend gedrag in zijn functie als coach bij The Voice of Holland. Dat werd zaterdag bevestigd door zijn advocaat. De aangifte zou komen van een voormalige kandidaat. Zijn management laat in een verklaring op Instagram weten dat Ali B. ‘nooit misbruik heeft gemaakt van zijn positie’ en zich nooit ‘seksueel overschrijdend’ heeft gedragen.

De aantijgingen kwamen aan het licht door het BNNVara-programma BOOS, van presentator Tim Hofman. Hofman deed in augustus een oproep om misstanden bij talentenjachten te melden. Er zouden al eerder vermoedens zijn dat het bij The Voice niet helemaal lekker zat. Vorige week stuurde de redactie van BOOS een e-mail naar RTL waarin ze melding maken van de misstanden bij het populaire programma, waar elke week zo’n 3,2 miljoen mensen naar kijken. Bij het grensoverschrijdend gedrag zouden meerdere personen betrokken zijn.

RTL laat in een verklaring weten zeer geschrokken te zijn van de brief en dat de ‘aantijgingen zeer ernstig en schokkend zijn en niet bekend waren bij RTL’. In overleg met producent ITV Studio’s is besloten dat er onmiddellijk een zorgvuldig, onafhankelijk onderzoek moet komen. De overige aflevering van het inmiddels twaalfde seizoen worden opgeschort tot er meer duidelijkheid is. Afgelopen vrijdag was de tweede uitzending.

Relatiecrisis

Niet alleen Ali B. is in opspraak geraakt. Bandleider Jeroen Rietbergen maakte zaterdag bekend dat hij per direct opstapt vanwege aantijgingen van seksueel overschrijdend gedrag achter de schermen van het RTL-programma. In een uitgebreide verklaring op de site van RTL Boulevard geeft de bandleider en echtgenoot van Linda de Mol, toe in het verleden over de schreef te zijn gegaan. “Tijdens mijn jarenlange betrokkenheid bij The Voice of Holland heb ik contact van seksuele aard gehad met enige bij het programma betrokken vrouwen en seksueel getinte whatsappberichten uitgewisseld.”

Ali B tijdens een liveshow van The Voice of Holland. Beeld ANP Kippa

Zijn escapades kostte hem destijds bijna zijn relatie met Linda, de zus van John de Mol die de bedenker is van het programma. Na intensieve therapie is het koppel inmiddels weer samen. Rietbergen schrijft dat hij inziet zijn gedrag volledig verkeerd is geweest.

Ook producent ITV laat weten geschokt te zijn door de gebeurtenissen en zegt dat het hun hoogste prioriteit is om een ‘veilige en ondersteunende omgeving te bieden voor iedereen die deelneemt aan – of werkt aan – onze shows en er is bij ITV sprake van een zero-tolerance beleid ten aanzien van het soort gedrag waarvan wordt gezegd dat het heeft plaatsgevonden’.

Ook andere medewerkers zijn geschrokken van het verhaal. Presentatoren Chantal Janzen en Martijn Krabbé laten weten overvallen en geshockeerd te zijn. “Schande voor de hardwerkende mensen aan en in dit programma die hier niets van weten en niets mee te maken hebben. Onderste steen moet boven”, schrijft Janzen op Instagram.

De coaches Waylon en Glennis Grace hebben via hun management laten weten niets met de zaak te maken te hebben.

The Voice of Holland The Voice of Holland is al sinds 2010 de populairste talentenjacht op de Nederlandse televisie. Het programma begint elk seizoen met ‘the blind auditions’ waarbij de kandidaten ongezien zingen voor de juryleden. Die kunnen - als de kandidaat ze bevalt- hun stoel omdraaien en proberen het nieuwe talent in hun team te krijgen. Dit twaalfde seizoen waren er vijf teams, met in totaal zes coaches: rapper Ali B, zangeres Anouk, zangeres Glennis Grace, zanger Waylon en tot slot zangeres Maan en zanger Typhoon die samen een team hebben. Zoals gebruikelijk zijn er ook bij de Voice elke week afvallers en uiteindelijk een winnaar. Sinds 2019 wordt het programma gepresenteerd door Chantal Janzen en Martijn Krabbé, die de eerste negen seizoenen samen presenteerde met Wendy van Dijk.

BOOS deed langlopend onderzoek In het voorjaar van 2021 ontving de redactie van BOOS verhalen over vermeend seksueel overschrijdend gedrag bij The Voice of Holland. In augustus deed presentator Tim Hofman een oproep waarin hij vroeg of er meer mensen zijn die iets hebben meegemaakt bij talentenjachten die niet door de beugel kunnen. Er volgden tal van reacties van mensen die zeggen slachtoffer of getuige te zijn van machtsmisbruik en seksueel overschrijdend gedrag bij The Voice. De vermeende daders zijn vorige week benaderd om een reactie te geven op de aantijgingen jegens hen. Het programma over seksueel overschrijdend gedrag bij The Voice of Holland is aanstaande donderdag te zien via de BNNVARA site en YouTube.