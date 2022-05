Aan mondkapjes valt niet te ontkomen tijdens het Eurovisie Songfestival in Turijn

Het stadion in Turijn mag tijdens de optredens van 10 tot 14 mei wel vol zitten, maar iedereen moet daar een mondkapje op. Ook zullen er elke dag 1200 covidtesten worden uitgevoerd onder alle mensen die bij het songfestival betrokken zijn, om ervoor te zorgen dat het festival soepeltjes verloopt. “Er zijn strenge gezondheidsprotocollen. Iedereen draagt een mondkapje en we houden afstand. We hopen daarmee te bereiken dat alle artiesten steeds live kunnen optreden”, zei uitvoerend producente Simona Martorelli dinsdag tijdens een videogesprek met buitenlandse journalisten.

Vorig jaar, in Rotterdam, moesten er opnames van de repetities worden uitgezonden, omdat sommige artiesten op het laatste moment toch besmet bleken te zijn.

The Sound of Beauty

In Turijn hebben de artiesten uit de veertig deelnemende landen – ook die uit Oekraïne – hun eerste repetities achter de rug. Volgens Claudio Fasulo, collega van Simona Martorelli, is de Noord-Italiaanse stad perfect voor het Europese liedjesfestijn. Het stadion PalaOlimpico, dat voor de olympische winterspelen van 2006 is gebouwd, vindt hij ‘spectaculair’. Bovendien heeft Turijn voldoende hotels, een luchthaven en verder alles wat nodig is om het songfestival tot een succes te maken.

Binnenin het stadion moet een Italiaanse sfeer ontstaan met als thema The Sound of Beauty. In de scenografie staat een bewegende zon centraal. Er zal echt water langs het podium stromen. De artiesten zullen tijdens de zenuwslopende stemrondes in een Italiaanse tuin met echte planten zitten, waarin onder andere rozemarijn en salie staan. Claudio Fasulo: “We zijn trots op onze scenografie. Daar drukken we onze italianità mee uit, op een ironische manier ook. We hopen dat heel Europa met een glimlach zal zien hoe wij onszelf presenteren: niet verwaand, gematigd, gastvrij.”

Het podium in Turijn wordt opgebouwd. Beeld EPA

De twee uitvoerende producenten verwachten veel ongecompliceerde pret, maar beseffen ook dat de oorlog in Oekraïne niet buiten de deur is te houden. Simona Martorelli: “Dit is een a-politiek evenement dat draait om verbinding en inclusiviteit via muziek. We begrijpen heel goed dat veel artiesten Oekraïne willen steunen en er is natuurlijk vrijheid van expressie, maar tegelijkertijd mag dit songfestival geen politiek karakter krijgen. Daar is het niet voor bedoeld.” Haar collega Fasulo voegt daaraan toe dat ‘vrede als thema wel de rode draad van het festival’ zal zijn en verklapt dat de finale-avond, op zaterdag 14 mei, verrassend zal beginnen met ‘een lied dat over vrede gaat’.

