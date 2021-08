Aaliyah werd slechts 22 jaar oud, maar ze veranderde de r&b voorgoed

Aaliyah was een van de grote vernieuwers van de r&b. Ze was een wegbereider voor Rihanna, The Weeknd en andere sterren. Twintig jaar na haar overlijden verschijnt eindelijk al haar werk op streamingdiensten.

Rapper Drake heeft een portret van haar op zijn rug getatoeëerd, zangeres Alicia Keys liet zich voor een van haar grootste hits (If I Ain’t Got You) inspireren door haar overlijden. Het is deze maand precies twintig jaar geleden dat de Amerikaanse r&b-zangeres Aaliyah op 22-jarige leeftijd om het leven kwam bij een vliegtuigongeluk. Maar nog steeds weet haar muziek artiesten te inspireren.

Beluister hoe Aaliyah haar tijd vooruit was

Bij het grote publiek is de herinnering aan de zangeres enigszins weggezakt, mede omdat alleen haar debuutalbum op streamingdiensten te beluisteren was. Daar komt verandering in nu dankzij een deal tussen Blackground Records 2.0 en independent label Empire de komende maanden ook het tweede en derde album One in a Million en Aaliyah beschikbaar komen voor streamingdiensten.

Ook de soundtrack van de film Romeo Must Die en de compilatiealbums Ultimate Aaliyah en I Care 4 U kunnen binnenkort worden gestreamd. Een mooie kans om nog eens te beluisteren hoe Aaliyah haar tijd vooruit was.

Aaliyah Dana Haughton tekent al op twaalfjarige leeftijd haar eerste platencontract en debuteert drie jaar later met het album Age Ain’t Nothing But a Number. Alleen al in Amerika gaat de plaat drie miljoen keer over de toonbank. Maar het is haar tweede album One in a Million dat een onuitwisbare indruk op de r&b zal achterlaten.

Vocale kanonnen als Whitney Houston

Op de plaat werkt Aaliyah samen met de producers Missy Elliott en Timbaland, die dan nog aan het begin van hun carrière staan. Gezamenlijk creëren ze een sound waarin soepele r&b-klanken worden gecombineerd met hiphopbeats. Aaliyah is niet de eerste artiest die voor deze sound kiest, maar ze is wel een van de eersten die er successen mee boekt. Daarmee mag ze tot een van de grote vernieuwers van de r&b gerekend worden.

Aaliyah Dana Haughton tekende al op twaalfjarige leeftijd haar eerste platencontract. Beeld Hollandse Hoogte

Ook haar zangstijl is begin jaren negentig bijzonder. In een tijd dat het genre wordt gedomineerd door vocale kanonnen als Whitney Houston en Mariah Carey, kiest Aaliyah voor een meer ingetogen stijl. Dat zal deels ingegeven zijn door het feit dat ze niet over zo’n krachtig stemgeluid beschikte als haar collega’s, maar het geeft haar songs wel een verleidelijk sensuele ondertoon.

Zo heeft Aaliyah het pad geëffend voor artiesten als Rihanna, Solange Knowles en The Weeknd. De Canadese rapper Drake noemt haar zelfs de artiest die het meeste invloed op zijn muziek heeft gehad. Hij stelt dat het feit dat zij teksten schreef die zowel vrouwen als mannen aanspreken, hem heeft geïnspireerd om hetzelfde te doen.

Lees ook:

Beyoncé sluit niemand uit

Miljoenen fans wachtten in spanning en toen was het er: Black is King van cultureel icoon Beyoncé.