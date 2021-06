A.L. Snijders (1937-2021) was schrijver zonder zitvlees, meester van het zeer korte verhaal

Gestorven in het harnas: A.L. Snijders, auteur en de uitvinder van het zeer korte verhaal. Zondagochtend zat hij nog te schaven aan zijn vaste bijdrage voor de Berkelbode, het lokale krantje in zijn woonplaats Lochem. Een hartstilstand belette de 83-jarige zijn laatste miniatuurtje te voltooien.

A.L. Snijders, pseudoniem van Peter Cornelis Müller, vormde een stem apart in de literatuur. Niet veel schrijvers hebben een eigen genre op hun naam staan. Snijders dus wel: het zkv, zoals hij het zelf noemde. Hij schreef in totaal zo’n vierduizend zkv’s, de meeste niet langer dan één pagina – een paar honderd woorden.

Waarom zo kort? “Snijders had geen zitvlees voor een roman”, zegt zijn uitgever Martien Frijns. “Hij koesterde grote bewondering voor romanciers, vooral Elsschot. Maar zelf hield hij het klein. Stilistisch was zijn werk altijd van topklasse.”

De stukjes van Snijders ademen een raadselachtige, unheimische sfeer. Zo ook zijn laatste, Stoa, van zondag. Het gaat over een vrouw die op een bosweg naast een paard en wagen loopt. Ze is door twee echtgenoten gedumpt, maar draagt haar lot stoïcijns. Bang is ze niet, al woont ze helemaal alleen in een boshuis. De muizen verkeren ’s nachts wel in doodsangst, vanwege een krijsende uil.

De schrijver woonde zelf op een boerderij. Hij hield er varkens, kippen en konijnen. In het omringende grasland zag hij ook allerlei andere beesten. Die inspireerden hem tot filosofische en zelfs taoïstische gedachten.

Fervente bewonderaars

Snijders werkte tientallen jaren als docent Nederlands op gymnasia en aan de Politieacademie. Na twee decennia vol columns voor kranten begon hij rond 2002 aan het zkv. In 2006 verscheen de eerste bundel: Belangrijk is dat ik niet aan lezers denk. Het boek werd uitgebracht door AFdH, een uitgeverij die speciaal was opgericht om zijn werk te kunnen uitgeven. Snijders zou er twaalf bundels zkv’s publiceren, de laatste in april.

Snijders schreef tot begin dit jaar voor de VPRO Gids en de Standaard , maar was aan het afbouwen. Voor een mailgroep van liefhebbers vervaardigde hij nog wel wekelijks een zkv. Elke zondagochtend las hij het resultaat voor op NPO Radio 4. Tommy Wieringa was een fervent bewonderaar, en hij niet alleen. “Veel lezers en luisteraars melden ons dat ze hem zullen missen”, aldus Frijns. In 2010 ontving Snijders nog de Constantijn Huygensprijs, een belangrijke oeuvreprijs.

Navolgers heeft Snijders in de loop der jaren zeker gehad. Maar niemand kon aan hem tippen, meent zijn uitgever. “Het zeer korte verhaal paste hem alleen.”

