52 miljoen voor ’s werelds grootste schilderij gaat naar het goede doel

Het grootste schilderij ter wereld is verkocht voor een knetterende 52 miljoen euro. Het goede nieuws: al dat geld gaat naar hulporganisaties die zich inzetten voor kinderen.

De maker van het schilderij, de Britse kunstenaar Sacha Jafri, werkte zeven maanden lang in de balzaal van een leegstaand hotel in Dubai aan het doek van 1600 vierkante meter. Eigenlijk had hij het in zeventig delen willen splitsen en verkopen, maar Andre Abdoune, een Fransman die handelt in cryptomunten, wilde het in zijn geheel hebben en bood het astronomische bedrag. Jafri had zelf op zo’n 25 miljoen gehoopt. Hij is een aardig verkopende kunstenaar, maar dit bedrag overweldigde hem, zei hij tegen de BBC. “Zoveel geld voor één schilderij op één avond.”

Operatie

Het kleurrijke abstracte werk heet De reis van de mensheid. Jafri had ter inspiratie kinderen uit 140 landen gevraagd een tekening te maken over hun leven tijdens de coronacrisis. Op basis daarvan is hij gaan schilderen. Omdat het doek op de grond lag en hij maandenlang gebukt werkte, ging hij flink door zijn rug en moest hij zelfs geopereerd worden.

In september is het kunstwerk door Guinness World Records erkend als het grootste doek ter wereld. De koper vond het zonde om het in zeventig stukken te snijden en heeft volgens Jafri mooie plannen. “Hij wil er een museum voor bouwen.” Samen willen ze meer gaan doen voor goede doelen als educatie en gezondheidszorg.

Ook al profiteert hij financieel niet van de megaverkoop, Jafri’s naam is wel meteen gevestigd: er is maar één schilderij van een nog levende kunstenaar voor meer geld verkocht: Portret van een kunstenaar van zijn landgenoot David Hockney. Dat werd in 2018 voor 79 miljoen euro geveild.

De Britse kunstenaar Sacha Jafri (44). Beeld AFP

