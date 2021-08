35 jaar oude Suske en Wiske-avonturen worden (bijna) voor het eerst gepubliceerd

Liefhebbers die denken alles van Suske en Wiske gelezen te hebben, zullen toch verrast worden in het nieuwe nummer van het tijdschrift Stripglossy, dat geheel aan de nog immer populaire strip gewijd is. Er staan twee onbekende korte verhalen in die 35 jaar geleden werden getekend. “Eén verhaal, Het Natuurcommando, is slechts één keer afgedrukt in een Schoolagenda 1984/85. Maar wij hebben hem”, zegt uitgever Seb van der Kaaden trots. “Het andere, De Kleffe Kikker, verscheen rond dezelfde tijd in een spelletjesboek.”

“Meestal werden de strips meermaals gebruikt in verzamelalbums, maar deze twee werden voor zover wij weten nooit herdrukt”, zegt Van der Kaaden. In Het Natuurcommando, uitgevoerd in zwart-wit, binden Suske, Wiske, Lambik, Jerom en tante Sidonia de strijd aan met hun aartsvijand Krimson. Hij stort illegaal vuil in een natuurgebied – ook midden jaren tachtig was milieuvervuiling al een belangrijk thema. De Kleffe Kikker laat zich kussen door Lambik met een onfortuinlijke betovering tot gevolg. Het zijn niet de sterkste Suske en Wiske-verhalen ooit, maar de fans kunnen hun verzameling weer een stukje completer maken.

Grappiger, en in de Lage Landen ook vrijwel onbekend, zijn de Duitse avonturen van krachtpatser Jerom, die bij de oosterburen overigens Wastl heet. Ze werden gemaakt door de tekenaars in de studio’s van Suske en Wiske-bedenker Willy Vandersteen. De productiedruk lag nogal hoog en de kwaliteit van de tekeningen leed eronder. Veel van deze verhalen zijn nooit in het Nederlands uitgebracht. In de stripglossy staat het best vermakelijke Wastl in der Steinzeit, waarin onze held verzeild raakt in een grot vol dino’s. “Hoppla, ein Ungeheuer. Scheint Appetit auf uns zu haben.”

Stripglossy, waarin diverse triptekenaars een ode brengen aan Suske en Wiske, verschijnt op 16 augustus