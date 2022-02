1-2-3 start: Lubach in nieuw jasje, Jinek weer strak in het pak en Ongehoord Nederland zonder schaapskleren

Terwijl iedereen hoopt dat het grote geknal aan de Oekraïense grens uitblijft beleven we in eigen land een vernieuwd informatiebombardement. Maandag trapte De Avondshow met Arjen Lubach af en zat Eva Jinek weer op haar plek bij RTL4. Ze had meteen premier Rutte als gast die ze zo strak mogelijk aanpakte. Dinsdag kregen we bovendien de actualiteit voorgeschoteld zoals de nieuwe omroep Ongehoord Nederland haar presenteert, als een bufferzone rond het NOS-journaal midden op de dag.

‘Gaat-ie het waarmaken, kan hij omgaan met de enorme druk?’ De Bert Maalderinks van deze wereld zouden Lubach kunnen interviewen in het bekende jargon. Want topsport is het, om vier keer per week een alom gerespecteerde satirische nieuwsshow te produceren. Team Lubach heeft een status opgebouwd als het geweten van Nederland, de kam die uitvlooit waar het misgaat in politiek en maatschappij. Die complexe situaties uitrafelt en ons daarmee weet te amuseren. Hopelijk blijft dat laatste lukken, gezien de huidige toestanden in de wereld.

Een groter faalrisico is dat we misstandmurw zouden kunnen worden door de verhoogde frequentie: de afgelopen jaren voelde afstemmen op Zondag met Lubach als een hoogtepunt van de week. Wellicht verdunt een hogere dosis de impact van Lubach in onze nieuwssoep.

Ook vond er meteen ongegeneerd media-incest plaats doordat Kim van Kooten ruimte kreeg haar VPRO-serie De verschrikkelijke jaren tachtig te pluggen. Dus: we gaan het zien, of de nieuwe formule zo’n hit wordt als de oude.

Verdunt een hogere dosis de impact van Arjen Lubach in onze nieuwssoep?

Jinek blijft het nieuws duiden via het ouderwetse interview. Ze had als seizoenstart meteen premier Rutte te pakken, maar dat was geen kunst. Rutte is een positiviteitstournee begonnen met zijn wens in het Algemeen Dagblad dat ‘we elkaar weer opzoeken, luisteren naar elkaar, naast elkaar gaan staan’. Ook bij Jinek voelde je hoe hij hoopt dat wij burgers zelf de boel weer vlot gaan trekken, nu het chagrijn voorbij is omdat we weer naar de Toppers en het Concertgebouw kunnen. Hij hunkert naar een normaal Nederland, waarin hij op straat ‘gewoon Markie is en niet de premier’.

Jineks thema was eigenlijk: hoe krijgt de burger weer vertrouwen in de politiek, hoe krijgen we alle hoofdpijndossiers van tafel? Rutte kwam niet veel verder dan: stil maar, wacht maar, alles komt goed. We hebben een heel leuk kabinet en hé, als ik er zelf niet in geloofde dan had ik mezelf toch niet weer kandidaat gesteld? Nou dan.

Net zo overtuigd van de eigen kijk klonk het in de première van Ongehoord Nieuws, het actualiteitenprogramma van Ongehoord Nederland. De sfeer was opgewonden, eensgezind en zoals beloofd verre van mainstream. FvD-leider Baudet etaleerde zijn begrip voor Poetin, FvD-Kamerlid Pepijn ‘Er-komen-tribunalen’ van Houwelingen betreurde Trumps vertrek van het wereldtoneel en coronabeleidcritica Raisa Blommestijn legde het geopolitieke systeem uit. Ook Wybren van Haga en zelfs Nigel Farage kwamen weer eens voorbij.

Niet alles was even goed te volgen, maar ik geloof nu te weten dat we binnenkort geen pizza meer kunnen bestellen als we een te hoog cholesterol hebben en dat Bismarck gewoon gelijk had.

Hoe dan ook: voor ON is de kop eraf. Of ging hier een hek van de dam?

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.