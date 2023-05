Zwitsers ontruimen dorp wegens dreigende rotsverschuiving

De ongeveer tachtig nog resterende inwoners van het Zwitserse gehucht Brienz wisten al lang dat ze in een geologisch onrustig gebied wonen. Want het boerendorp in het kanton Graubünden ligt op de zogenoemde Rutsch, een oud aardverschuivingsgebied. Op de berghelling boven Brienz glijdt een rotsmassa al jaren langzaam naar beneden en het dorp zelf schuift ook met ongeveer een meter per jaar richting dal.

De dorpsbewoners waren daardoor gewend aan de verzakte kerktoren, de scheuren in hun huizen en de rotsblokken die af en toe naar beneden rolden. Ze wisten ook dat ze mogelijk komende zomer geëvacueerd zouden moeten worden.

Alarmfase oranje

Maar de afgelopen dagen ging het ineens hard. Geologen waarschuwden dat de snelheid waarmee de rotsmassa naar beneden komt, zich in enkele weken had verdubbeld. En de lokale autoriteiten kondigden dinsdag alarmfase oranje af.

Alle bewoners moeten vóór vrijdag 18.00 uur zijn geëvacueerd. Ze kunnen daarna overdag nog wel naar hun huizen, maar mogen er niet meer overnachten. “Het gaat allemaal zo snel”, verzuchtte een bewoner tegen Zwitserse media. “We dachten dat we meer tijd zouden hebben. Het is een vreemd gevoel.”

Niet-inwoners mogen het dorp sinds dinsdag helemaal niet meer in. De toegang is voor hen afgesloten.

‘Bergsturz’ niet uitgesloten

Deskundigen houden er rekening mee dat de vervaarlijk schuivende rotsmassa, met de onschuldig klinkende bijnaam die Insel (‘het eiland’), in de komende drie weken naar beneden komt. Hoe dat zal gebeuren, is onzeker. Het waarschijnlijkst is dat het betrekkelijk geleidelijk gebeurt, met relatief kleine rotsverschuivingen die het dorp niet of nauwelijks treffen. Maar een plotselinge, grote Bergsturz (bergverschuiving), waarbij zo’n twee miljoen kubieke meter rots naar beneden dendert en heel Brienz verwoest, kan ook niet worden uitgesloten.

Het bestuur van het kanton heeft een half miljoen Zwitserse frank, wat ongeveer net zo veel is in euro’s, beschikbaar gesteld voor noodhulp. De meeste geëvacueerden worden opgevangen in omringende dorpen, waaronder het nabijgelegen skioord Lenzerheide. Daar is op dit moment volop plaats, omdat het wintersportseizoen voorbij is en de zomer nog niet is begonnen. Andere dorpsbewoners hebben zelf iets gezocht.

Groot nieuws

De ontruiming van het kleine agrarische dorp is groot nieuws in Zwitserland. Veel mensen vragen zich af hoe zo’n noodsituatie zich kan voordoen in het goed georganiseerde Alpenland met zijn strikte bouwvoorschriften.

Sommige media suggereren dat de klimaatverandering een rol speelt. Want het Zwitserse Alpengebied is gevoelig voor de opwarming van de aarde. Doordat gletsjers krimpen en permafrost hoog in de bergen ontdooit, worden rotsformaties instabiel. Afgelopen zomer bleek dat de Zwitserse gletsjers in honderd jaar meer dan de helft van hun volume hebben verloren. En in 2017 werd het dorp Bondo, dat net als Brienz in het kanton Graubünden ligt, getroffen door een grote aardverschuiving, waarbij acht mensen omkwamen.

Maar volgens de Zwitserse deskundige Simon Löw, emeritus hoogleraar van de technische universiteit in Zürich, speelt de opwarming van de aarde in dit geval geen rol. “Er is bij Brienz geen permafrost die ontdooit”, aldus Löw op de Zwitserse publieke omroep SRF. “De instabiliteit van de helling van Brienz heeft niets met klimaatverandering te maken.”

