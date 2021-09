Zwitsers moeten na heftige campagne via een referendum beslissen over legalisatie homohuwelijk

In Zwitserland wordt zondag in een referendum besloten worden of het land een wetsvoorstel aanneemt dat het homohuwelijk legaliseert. Zwitserland is een van de laatste landen in West-Europa waar stellen van hetzelfde geslacht nog niet kunnen trouwen; ze kunnen enkel een geregistreerd partnerschap aangaan.

Als het homohuwelijk wordt gelegaliseerd, dan zal het voor Zwitserse homostellen ook mogelijk worden om kinderen te adopteren, en voor getrouwde lesbische stellen zal het voor beide moeders mogelijk zijn om officieel als ouder geregistreerd te worden van een kind verkregen met behulp van een spermadonor. Tot nu toe is al het bovenstaande alleen toegestaan voor heterostellen.

De Zwitserse regering keurde vorig jaar de wetswijziging al goed, maar het besluit werd aangevochten door enkele conservatieve christelijke politieke partijen. Volgens de Zwitserse grondwet kunnen alle besluiten die door de regering zijn genomen worden voorgelegd aan de burgers in een referendum als hiervoor 50.000 handtekeningen worden verzameld. Dat gebeurde, en nu ligt het besluit bij het Zwitserse volk.

Posters met huilende baby’s

De campagne voorafgaand aan het referendum ging er heftig aan toe. Aanhangers van de rechtse Zwitserse Volkspartij hingen posters op waarop huilende baby’s werden getoond, met de waarschuwing dat de wetswijziging ‘de vader vermoordt’, doelend op families die een kind grootbrengen waar geen man aan te pas komt. Voorstanders van de wetswijziging hebben door het hele land posters verspreid waarop homostellen te zien zijn met de tekst ‘Ja, ik wil het’.

Volgens de laatste peilingen staat de voorstanders van het homohuwelijk er goed voor. Het percentage kiezers dat de wetswijziging steunt staat op 63 procent, de tegenstanders staan op 35 procent.

