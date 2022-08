‘Zwijgen is wat de maffia doet’, zei Trump. En toen deed hij het zelf

Donald Trump koos woensdag voor wat hij zelf ooit een maffia-strategie heeft genoemd: hij beriep zich tijdens een verhoor onder ede op zijn zwijgrecht.

Trump was tot het verhoor gedwongen omdat de hoofdaanklager van de staat New York vermoedt dat zijn bedrijf jarenlang fraudeerde met de opgegeven waarde van grond en gebouwen. Soms werd die overdreven om gemakkelijker leningen bij banken te krijgen, en soms te laag opgegeven om minder belasting te hoeven betalen.

Maar volgens Trump is het onderzoek een poging hem persoonlijk te beschadigen.

“Ik heb wel eens gevraagd: ‘Als je onschuldig bent, waarom beroep je je dan op je zwijgrecht?’ Nu weet ik het antwoord”, liet hij in een verklaring weten. “Als je gezin, je bedrijf en al de mensen in je omgeving doelwit zijn geworden van een ongefundeerde, politiek gemotiveerde heksenjacht, gesteund door advocaten, aanklagers en de fake nieuwsmedia, dan heb je geen keus.”

Justitie denkt dat er stukken zijn achtergehouden

Eerder maakte ook Trumps zoon Eric van zijn zwijgrecht gebruik. Twee andere kinderen, Donald jr. en Ivanka, beantwoordden wel vragen over de zaak.

De verhoren kunnen gebruikt worden in een civiele procedure tegen Trump en zijn bedrijven. Parallel loopt er ook een strafrechtelijk onderzoek van de staat New York over dezelfde kwestie.

Trumps besluit te zwijgen kwam twee dagen nadat FBI-agenten huiszoeking deden in zijn residentie in Florida, Mar-a-Lago. Die waren op zoek naar documenten die de ex-president had meegenomen bij zijn vertrek uit het Witte Huis.

Eerder dit jaar had hij al een groot aantal stukken teruggegeven aan het Nationaal Archief, waar alle papieren van een voormalige president naartoe horen te gaan. Kennelijk denkt het ministerie van justitie dat er stukken zijn achtergehouden.

Er dreigt nog meer juridisch zwaar weer voor Trump. Er lopen ook onderzoeken in verband met de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 en pogingen de uitslag van de door hem verloren presidentsverkiezingen te veranderen. Maar hij is nog voor geen enkel misdrijf in staat van beschuldiging gesteld, laat staan veroordeeld. Gebeurt dat laatste wel, dan is het onzeker wat dat betekent voor zijn politieke toekomst.

Gezien de reacties van politieke vrienden en zelfs potentiële concurrenten in de Republikeinse partij op de huiszoeking in Mar-a-Lago zal zo’n vervolging worden afgeschilderd als een vendetta van Democratische aanklagers. Dat kan het voor Trump gemakkelijker maken de nominatie van zijn partij te veroveren voor de presidentsverkiezingen van 2024.

Een schoon strafblad is geen vereiste

En een eventuele veroordeling betekent niet automatisch dat hij van het stembiljet verdwijnt. De Grondwet somt de kwalificaties van een president op. Die moet onder andere een geboren Amerikaan zijn van minstens 35 jaar oud. Een schoon strafblad staat er niet bij.

De afgelopen dagen is wel gespeculeerd over het feit dat een wet die het verdonkeremanen van overheidsdocumenten strafbaar stelt – zoals in Mar-a-Lago mogelijk gebeurde – als straf vermeldt dat wie dat deed geen functie meer mag vervullen bij de overheid.

Maar het Hooggerechtshof heeft in vergelijkbare zaken, over leden van het Congres, beslist dat de regels die in de Grondwet staan meer gewicht hebben dan de eventuele uitsluiting die een gewone wet voorschrijft.

