Zweedse politiek stapelt schandaal op schandaal, vlak voor de verkiezingen

Het wordt in Zweden al het grootste politieke schandaal van het jaar genoemd, een kleine drie weken voor de verkiezingen. En dat zegt wat, na een bewogen paar maanden met meerdere politiek zeer gevoelige en turbulente kwesties.

Zo ontstond vorige maand commotie over de opmerking van de sociaaldemocratische minister van migratie Anders Ygeman dat geen wijk ‘meer dan 50 procent niet-Scandinavische bewoners mag hebben’ en ‘niet-Zweedse kinderen vanaf drie jaar verplicht naar de voorschool moeten worden gestuurd’.

Afgelopen week dacht Zweden een nieuw dieptepunt te hebben bereikt met een Twitter-bericht van Tobias Andersson, een lid van de populistische Zweden Democraten. Er verscheen een foto van een metro gehuld in het blauwgeel bebloemde logo van deze partij, voorzien van het bijschrift: ‘Welkom op de retourtrein. U heeft een enkele reis. De volgende halte: Kabul!’

Anonieme gulle gever

Maar dat alles verdween daags erna naar de achtergrond. Het Zweedse onderzoeksprogramma Kalla Fakta onthulde op de zender TV4 dat vijf van de acht partijen in het parlement bereid waren de wet te omzeilen met als doel partijgelden binnen te harken. Journalisten van het programma lieten een zakenman alle politieke partijen afgaan met het aanbod tussen de 500.000 en een miljoen kroon (zo’n 94.500 euro) te doneren, mits de gulle gever anoniem kon blijven.

In Zweden zijn donateurs van giften boven de 24.150 kroon (omgerekend 2281 euro) verplicht met naam en toenaam de boeken in te gaan. Dit om te voorkomen dat de partijleiding wordt omgekocht — zeg, een fors bedrag te doneren voor de verkiezingscampagne, in ruil voor een belofte tot een specifiek beleidsvoorstel.

Veel partijen bleken tot creatief boekhouden genegen

Het was een gênante vertoning: de ene na de andere financieel directeur kwam met slinkse voorstellen om de geldende spelregels te ontwijken. Alleen Links, de Groenen en de Centrumpartij lieten zich niet door de hoge som verleiden en hielden voet bij stuk. Alle andere partijen — de regerende Sociaaldemocraten, de Moderaten, de Zweden Democraten, de Liberalen en de Christendemocraten – bleken wel tot creatief boekhouden genegen. Kon het bedrag niet worden opgesplitst en aan een twintigtal verschillende partijleden worden gegeven? Was er niet een ander die zijn naam bij de geldsom wilde opgeven? Lukte het overmaken misschien via een stichting? Was een nepfactuur eventueel een idee?

Na de uitzending stonden de partijen direct in crisismodus. De Sociaaldemocraten en de Liberalen probeerden de schade te beperken door direct de financieel directeuren van de loonlijst te halen. De afgelopen dagen wisselden bepruillipte partijleiders elkaar in actualiteitenprogramma’s af: onderzoeken werden ingesteld, maatregelen genomen, dit had nooit mogen gebeuren, verantwoordelijke bewindslieden werden opgespoord en uiteindelijk speet het iedereen zeer.

Top-vijf van landen met de minste corruptie

De onthulling is niet alleen een smet op het blazoen van de betrokken partijen, ook voor de Zweedse democratie als geheel is het voorval pijnlijk. Zweden staat in de top-vijf van landen waar de minste corruptie wordt waargenomen, aldus de mondiale Corruption Perception Index. De overheid staat te boek als open en integer. Sinds 1776 al is de overheidstransparantie verankerd in de Zweedse grondwet.

Of het schandaal de verkiezingsuitslagen in september zal beïnvloeden is moeilijk te voorspellen. Wel moet de meerderheid van de partijen zijn morele reputatie flink oppoetsen.

Lees ook:

Zweedse hoge rechter krijgt boete na het stelen van een compleet kerstdiner.

Een van de zestien rechters van de Zweedse Hoge Raad is afgelopen week beboet voor winkeldiefstal, zo meldde het Openbaar Ministerie. De 67-jarige Ann-Christine Lindeblad, die sinds 2002 bij de Hoge Raad rechtsprak, werd in december in een Coop-supermarkt te Stockholm betrapt toen ze daar een compleet kerstdiner – een kerstham, gehaktballen, worstjes en camembert – probeerde te verdonkeremanen