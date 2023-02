Zweedse liefdesweek moet de geboortecijfers opkrikken

De gemeente Solleftea lanceert een ‘liefdesweek’ met de drijfveer haar inwoners het bed in te jagen. De reden: de geboortecijfers kelderen nergens in Zweden zo snel als daar. De plaats in het midden van Zweden heeft een kleine 9000 inwoners. Gemiddeld genomen werden er jaarlijks zo’n 200 nieuwe Sollefteanen geboren. Maar in 2019 lag het geboortecijfer op 150, vorig jaar daalde dat aantal naar 123.

Een angstaanjagende val, volgens gemeentestrateeg Majed Safaee, die eigenhandig het plan voor een liefdesweek beraamde. Älska mer – vi behöver bli fler. ‘Heb meer lief, want we moeten met meer zijn’, luidt de slagzin van de projectweek die op Valentijnsdag begint.

Hoe, kunt u zich afvragen, vuurt de gemeente dat liefhebben precies aan? Veel warme onderbuikgevoelens roept een lokale overheid normaal gesproken immers niet op.

Romcoms in de buurtbios

Solleftea stimuleert de voortplanting met een cocktail van ‘romantische activiteiten’ en informatieverstrekking. Verliefde stellen worden in de stemming gebracht door een filmprogrammering van romcoms in de buurtbios, een speciale avondopening van het badhuis en een koppelevenement op de plaatselijke skipiste.

Daarnaast zijn er programmaonderdelen met een serieuzere ondertoon, zoals lezingen over demografie, bevallen, en welke zorg de gemeente biedt aan aanstaande en nieuwe moeders. Seksuologe en auteur Sara Olsson houdt op woensdag een voordracht over haar persoonlijke ervaringen met seks, zwangerschap en het krijgen van kinderen.

Gemeentestrateeg Safaee erkent dat een prikkelende themaweek de geboortetrend niet op zichzelf doet kantelen. Maar, zegt hij tegen de Zweedse zender SVT: “We moeten wel een plek creëren waar we dit onderwerp openlijk kunnen bespreken, want het probleem lijkt niet uit zichzelf over te waaien”.

De welvaartsstaat is in het geding

Volgens Safaee is de welvaartsstaat bij aanhoudende lage geboortecijfers in het geding. “Op de korte termijn bestaat het risico dat scholen en peuterspeelzalen zonder kinderen zitten. Vervolgens, als kinderen volwassen worden, missen we werknemers en belastingbetalers. Het is een probleem dat naarmate de jaren verstrijken alleen maar verergert.”

In twee derde van de Zweedse gemeenten is het geboortecijfer gedaald, maar in Solleftea is de afname extreem. Sinds de millenniumwisseling is het aantal pasgeborenen daar nog niet zo klein geweest. De landelijke geboortecijfers worden volgens het statistiekbureau beïnvloed door de economie, stijgende opleidingsniveaus en de deelname aan het beroepsleven.

Maar lokaal, in Solleftea, lijkt vooral de recente sluiting van de kraamafdeling het moederschap te hebben ontmoedigd. Door de centralisering van (en daarmee bezuiniging op) de zorg sloten in 2017 de deuren van de gemeentelijke kraamkliniek. Bevallen gebeurt nu in een ziekenhuis anderhalf uur verderop en, voor wie medische hulp te ver weg blijkt, inmiddels ook geregeld langs de weg. Liefdesweek of niet: dat vooruitzicht ontneemt zelfs degenen met het grootste moederinstinct nog de lust om te baren.

