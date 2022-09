Zweden stevent af op een wankele rechtse regering

De leider van de zittende Zweedse Sociaaldemocraten, Magdalena Andersson, heeft ontslag genomen als premier. Op een persconferentie woensdagavond erkende ze de nederlaag van centrumlinks en riep ze de overwinning uit van het los-vaste rechtse blok, waarbinnen de anti-immigratiepartij Zweden Democraten met 20 procent van de stemmen de grootste is geworden.

Andersson merkte op dat ‘de meerderheid krap was, maar niettemin een meerderheid’. Toen woensdagavond de laatste stembiljetten waren geteld, kwam de eindscore op 49,6 procent voor het rechterblok versus 48,9 procent voor centrumlinks.

Uiterst onzeker

Welke vorm de rechtse regering aan zal nemen, is nog ongewis. Bij de vorige parlementsverkiezingen, in 2018, duurde de kabinetsformatie ruim vier maanden. Ook nu is het uiterst onzeker welke combinatie van partijen het lukt een geloofwaardig regeringsvoorstel te presenteren.

Omdat geen van de traditionele rechtse partijen bereid is een kabinet te vormen met de extreemrechtse Zweden Democraten, krijgt het land waarschijnlijk ook de komende vier jaar weer een fragiele minderheidsregering – één die concessies zal moeten doen aan Jimmie Åkesson, het joviale boegbeeld van de anti-immigratiepartij, in ruil voor zijn steun.

Elk toekomstig kabinet is kwetsbaar door de uitgesproken afkeer van een aantal rechtse parlementsleden voor de Zweden Democraten. De Liberalen staan, op z’n zachtst gezegd, niet te springen om samenwerking met de populistische partij. Als twee of meer parlementariërs besluiten bij een stemming hun geweten te volgen in plaats van de lijn van een door extreemrechts gesteunde regering, wordt het nagenoeg onmogelijk beleidsplannen door de Zweedse Riksdag te krijgen.

Geen kortstondige dwaling

Woensdag beloofde een lid van de Liberalen al een hypothetische, toekomstige regering met de Zweden Democraten ten val te zullen brengen. “Ik ging naar de stembus om mensenrechten en vrijheden te verdedigen”, verklaarde Romina Pourmokhtari tegenover Zweedse media. “Daar zullen wij Liberalen de komende jaren ons op moeten richten.”

Toch is het onvermijdelijk dat de lang verguisde Zweden Democraten de komende vier jaar linksom of rechtsom inspraak krijgen in de politieke besluitvorming. Zowel bewindslieden als de media hebben de Zweden Democraten sinds hun opkomst beschouwd als populisten en als een kortstondige dwaling van de kiezers. Maar dat is niet langer houdbaar, nu een op de vijf Zweden op de partij heeft gestemd.

Nu zint de partij, in de woorden van vice-voorzitter Henrik Vinge, op wraak. Wraak, omdat ‘de andere partijen ons slecht hebben behandeld, zelfs de drie (rechtse, red.) partijen aan onze kant’.

Gewelddadige groeperingen

De Zweden Democraten ontstonden eind jaren tachtig uit een handjevol gewelddadige, neonazistische groeperingen. Sindsdien doet de partij zijn best de extremistische oorsprong van zich af te schudden. Partijleider Åkesson probeert sinds zijn aantreden in 2005 het (al te openlijke) racisme uit de gelederen te weren en presenteert de partij als sociaal-conservatief. De klemtoon van het manifest ligt, anno 2022, op ‘het behoud van de Zweedse cultuur en tradities’. Maar hun prominente standpunt om immigratie uit niet-westerse (moslim)landen een halt toe te willen roepen, blijft wezenlijk voor het electorale succes.

Het toenemende draagvlak van de Zweden Democraten loopt min of meer gelijk op met de stijgende immigratiecijfers. Zweden, een land met een bevolking van circa tien miljoen mensen, ving het afgelopen decennium zo’n half miljoen asielzoekers op.

Aan de vooravond van de vluchtelingencrisis haalde de anti-immigratiepartij in 2010 de kiesdrempel met 5,7 procent van de stemmen. Vier jaar later zaten ze op 12,9 procent, nog eens vier jaar later op 17,8 procent. Inmiddels is dat percentage weer met 3 procentpunten gegroeid.

Het is vooral de achterban van de Gematigden en de Sociaaldemocraten die overgestapt is naar de Zweden Democraten. Dit wekt de indruk dat de tactiek van de twee traditionele partijen – namelijk, het kopiëren van de anti-immigratieretoriek in de hoop kiezers terug te winnen – averechts heeft uitgepakt. Het lijkt de Zweden Democraten en hun harde toon te hebben gelegitimeerd.

