Zweden moet volgens Turkije meer doen om Navo-lid te worden

Turkije is nog niet bereid goedkeuring te geven aan een Zweeds Navo-lidmaatschap, zei minister van buitenlandse zaken Mevlüt Çavusoglu donderdag. Zweden heeft vanwege de oorlog in Oekraïne het lidmaatschap van de Navo aangevraagd, net als Finland. Het militaire samenwerkingsverband bestaat uit dertig landen en die moeten unaniem instemmen met de toetreding van nieuwe leden. Alleen Turkije is nog niet akkoord.

De Turkse minister betreurt onder meer dat Stockholm nog altijd geen mensen heeft uitgeleverd aan Turkije, die volgens Ankara gelinkt worden aan terrorisme. Het gaat om leden van Koerdische organisaties en aanhangers van de geestelijke Fethullah Gülen, die volgens de Turkse president Erdogan verantwoordelijk zijn voor het organiseren van een poging tot een staatsgreep in 2016. Erdogan eist de uitlevering van tientallen mensen, als voorwaarde voor de goedkeuring van de aanvraag van Zweden.

Concrete stappen

Turkije waardeert de stappen die Zweden heeft gezet, maar het land moet ‘nog zoveel meer doen’, aldus Çavusoglu. De minister sprak donderdag op een gezamenlijke persconferentie in Ankara met zijn Zweedse ambtgenoot Tobias Billström. Die zei dat Stockholm wel degelijk concrete stappen heeft gezet om zich aan alle onderdelen te houden van de afspraken die Zweden en Finland in juni sloten met Turkije.

Zo beloofde de Zweedse regering afstand te nemen van de Syrisch-Koerdische militie YPG om daarmee Turkije tegemoet te komen. Turkije beschouwt de YPG als een terroristische organisatie en als een verlengstuk van de Turks-Koerdische PKK. Die organisatie wordt door Turkije, de Europese Unie en de Verenigde Staten als terreurgroep gezien. (ANP)

