Zweden en de VS ruziën over rapper A$AP Rocky, zijn fans boycotten IKEA

De voormalig Amerikaanse ambassadeur voor Zweden, Azita Raji, vatte de tweespalt puntig samen in een tweet: ‘Terwijl Zweden het goede voorbeeld geeft en aantoont dat iedereen gelijk is voor de wet, heeft de VS moeite te laten zien dat niemand boven de wet staat’.

Het betreft natuurlijk de zaak A$AP Rocky. De 30-jarige Amerikaanse rapper, die in 2011 doorbrak met zijn album ‘Live. Love. A$AP’, deed Zweden aan tijdens een tournee door Europa. Maar verder dan Scandinavië kwam hij niet. Rakim Mayers, alias Rocky, werd op 3 juli met drie anderen aangehouden na een straatgevecht van een paar dagen ervoor. Afgelopen week maakte de openbare aanklager bekend de rapper te vervolgen op verdenking van mishandeling. De zaak komt op 30 juli voor.

Mayers’ arrestatie was de aanzet tot een tragikomische botsing tussen Donald Trump en Rocky-fans enerzijds, de Zweedse regering en rechtsstaat anderzijds. De onenigheid ontvouwde zich vooral op twitter. Socialite Kim Kardashian spoorde Trump aan Mayers te hulp te schieten, waarna deze tweette dat hij de ‘zeer getalenteerde minister-president van Zweden zou bellen’ om te ‘zien wat hij voor A$AP Rocky kon betekenen’.

Trumpiaans charmeoffensief

Maar helaas: de getalenteerde Stefan Löfven bleek niet erg vatbaar voor het presidentiële charmeoffensief. In het telefoongesprek bood Trump aan ‘persoonlijk in te staan voor Mayers’ borgsom, of een alternatief’, waarna Löfven verklaarde dat ‘in Zweden iedereen voor de wet gelijk is’ en dat de rechtbanken, rechters en openbaar aanklagers ‘compleet onafhankelijk’ zijn. Het was zijn correcte doch resolute manier om te zeggen dat niemand, ook niet de Amerikaanse president, zijn politieke invloed kan doen gelden in het Zweedse rechtssysteem.

Trumps ego natuurlijk gekrenkt. Wederom op twitter: ‘Zeer teleurgesteld in minister-president Stefan Löfven over zijn onvermogen te handelen. Zweden valt onze Afro-Amerikaanse gemeenschap af’. En: ‘We doen zo veel voor Zweden, maar dat lijkt maar een kant op te werken’.

Aanstaand verkiezingsjaar

‘Dus wat is het precies dat je voor ons doet, Mr. President?’ repliceerde Fredrick Federley van de Centrumpartij. Trumps verwijzing naar de ‘Afro-Amerikaanse gemeenschap’ viel bij velen verkeerd. Sinds wanneer, precies, maak jij je druk om onze zwarte bevolking? Heeft het aanstaande verkiezingsjaar er iets mee te maken?

Ondertussen zijn A$AP Rocky-fans uit op revanche. Hoe kan je Zweden het hardst raken? Nou: bij IKEA natuurlijk. Menig twitteraar kondigde aan de keten te boycotten tot de vrijlating van hun held. Vooralsnog lijkt dit dreigement nog niet de Zweedse ondergang te hebben ingeluid.

