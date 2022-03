Zware gevechten in Kiev, Charkov, Cherson en Marioepol

Kiev, Charkov, Cherson en Marioepol waren woensdag het toneel van zware gevechten. De luchtalarmsirenes in de hoofdstad Kiev loeiden langdurig. Een gigantische colonne militaire voertuigen en voortgetrokken geschutsystemen blijft oprukken richting de stad. De eenheden proberen de stad ‘van alle kanten te naderen’, maar stuiten op hevig verzet, aldus het Oekraïense leger.

Bij de aanval dinsdag op de televisietoren in Kiev, waarbij vijf inwoners omkwamen, zou ook het nabijgelegen Holocaustmonument zijn geraakt, zei president Volodimir Zelenski in een videoboodschap. Maar dat lijkt niet te kloppen; foto’s die woensdagochtend door persbureau AFP werden gemaakt tonen geen beschadigingen.

In Charkov vielen binnen 24 uur 21 doden en 112 gewonden

In het al dagen belegerde Charkov, de tweede stad van Oekraïne, werd het centrale plein beschoten. Een politiebureau, gemeenteraadshuis en een universiteit werden geraakt. In de stad vielen binnen 24 uur tijd 21 doden en 112 gewonden. Ook werd melding gemaakt van gevechten nadat Russische parachutisten in de stad waren geland.

Russische troepen belagen samen met milities uit de Oost-Oekraïense regio Donbas ook de zuidoostelijke stad Marioepol aan de Zee van Azov. Daar vielen veel gewonden door zware artilleriebeschietingen, meldde burgemeester Vadim Boitsjenko. Die zei ook dat de waterleiding was afgesneden, en dat het onmogelijk was om de omsingelde stad te ontvluchten. “De vijandelijke bezettingstroepen van de Russische Federatie hebben er alles aan gedaan om burgers te verhinderen dat ze onze stad van een half miljoen mensen verlaten.”

Russische troepen die vanaf de Krim zijn opgetrokken hebben inmiddels ook de havenplaats Berdjansk in handen gekregen.

Rusland neemt geen genoegen met enkel corridor over land

Rusland lijkt er zo langzamerhand in te slagen om de hele kuststrook van de Zee van Azov onder controle te krijgen. Voor de inval voorzagen analisten dat Rusland de bedoeling had om een corridor over land te vestigen, vanaf de ‘volksrepublieken’ in de Donbas, waar pro-Russische rebellen het al sinds 2014 voor het zeggen hebben, naar de eveneens in 2014 door Rusland geannexeerde Krim.

Het schiereiland zou daarmee praktisch samengevoegd worden met Rusland, dat nu slechts bereikbaar is via een brug. Het idee dat Rusland met zo'n ‘beperkte’ invasie genoegen zou nemen is niet bewaarheid, maar mogelijk ziet Moskou bevriezing van die situatie bij het sluiten van een bestand wel als iets dat kan worden verkocht als een resultaat dat gezichtsverlies bespaart.

Voor het eerst meldt Rusland gesneuvelden

Ook aan de Zwarte Zeekust is een Russisch offensief gaande. De Oekraïense havenstad Cherson is volgens het Russische ministerie van defensie ingenomen door Russische troepen. De stad met 285.000 inwoners ligt aan de Dnjepr, vlak bij de Zwarte Zee. Als de claim klopt, zou Cherson de eerste grote regionale hoofdstad zijn die de Russen helemaal bezet hebben.

Maar volgens de gemeente wordt nog zwaar gevochten in sommige stadsdelen, en zijn daarbij tientallen doden gevallen. Ook vanuit de belangrijke havenstad Odessa werden aanvallen op het vliegveld gemeld.

Voor het eerst heeft het Russische ministerie van defensie cijfers gegeven over het aantal gesneuvelden. Bij de strijd zouden 498 militairen zijn omgekomen, en 1597 gewonden zijn gevallen. De Oekraïense president Zelenski sprak in een videoboodschap van bijna 6000 omgekomen Russische militairen. Bij de invasie zijn tienduizenden Russische manschappen betrokken.

Ook Georgië gaat EU-lidmaatschap aanvragen

Op diplomatiek niveau werden woensdag ook meerdere stappen genomen. Bekend werd dat het overleg tussen Rusland en Oekraïne over een bestand donderdag zal plaatsvinden. Volgens de adviseur van Zelenski is de Oekraïense delegatie woensdagavond vertrokken naar Wit-Rusland, waar het overleg – net als maandag – moet plaatsvinden.

Nadat Oekraïne maandag officieel EU-lidmaatschap heeft aangevraagd, heeft Georgië nu bekend gemaakt hetzelfde te gaan doen. Volgens de Georgische regering zal het de aanvraag donderdag indienen.

Ook kondigden de VS nieuwe sancties aan tegen zowel Rusland als Wit-Rusland; volgens de Amerikanen zal het nieuwe sanctiepakket voornamelijk de Russische defensie-industrie hard raken.

Afkeurende VN-resolutie: 141 landen steunden, vijf landen tegen, 35 stemden niet

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft de Russische militaire operatie woensdag veroordeeld, en Rusland opgeroepen zijn troepen daar direct weg te halen. 141 leden steunden de resolutie met die strekking, vijf stemden tegen en 35 landen onthielden zich van stemming.

Later op de avond veroordeelde de Franse president Emmanuel Macron in een toespraak de ‘leugens’ die door Rusland verspreid worden om een oorlog te rechtvaardigen. “Deze oorlog is geen conflict tussen het Westen en Rusland”, aldus de president. “Rusland is niet de aangevallene, Rusland is de agressor.”

De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken Antony Blinken hield ook een toespraak; daarin zei hij dat de VS de deur open willen houden voor een diplomatieke oplossing, maar dat dit moeilijk zal zijn zolang er geen sprake is van militaire de-escalatie.

