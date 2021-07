Zware explosie op chemisch industrieterrein in Duitse Leverkusen, ten minste één dode

De explosie was zo luid, dat deze twintig kilometer verderop nog te horen was. Het is nog onduidelijk waardoor de explosie veroorzaakt werd. De ontploffing vond plaats bij opslagtanks van het vuilverbrandingsbedrijf Currenta, waar de chemische stoffen van het industrieterrein worden verwerkt. Ook chemieconcern Bayer is gevestigd op dit terrein in Leverkusen, tussen Düsseldorf en Keulen.

Grote zwarte rookwolken

Als gevolg van de explosie brak er brand uit in opslagtanks met oplosmiddelen bij een verbrandingsinstallatie. Er kwamen grote zwarte rookwolken vrij, die in de wijde omgeving te zien waren. Lars Friedrich, directeur van het chemiepark, zei in een verklaring: “We zijn diep geraakt door dit tragische ongeval en de dood van onze medewerker. Ons medeleven gaat uit naar alle familieleden, maar ook naar collega’s die met hem samengewerkt hebben.” Verder gaf Friedrich aan dat hij hoopt dat de vermiste personen levend gevonden worden. De focus van de reddingswerkzaamheden ligt op het vinden van de vier nog vermiste medewerkers.

Onduidelijk was dinsdag eind van de middag welke chemische substantie of stoffen er bij de explosie betrokken waren. Het Federaal Bureau voor Civiele Bescherming en Rampenbeheersing noemde de explosie een ‘extreme dreiging’. Daarom ging het luchtalarm af in Leverkusen en verzocht de politie inwoners binnen te blijven, de ventilatie uit te schakelen en de ramen en deuren dicht te doen. In omliggende steden, zoals Keulen, is na luchtmetingen geconstateerd dat er geen gevaar voor de bevolking is, maar in Leverkusen werden dinsdag aan het einde van de middag nog steeds luchtmetingen gedaan.

Groente en fruit wassen

Het zekere wordt voor het onzekere genomen. De burgemeester van Leverkusen, Uwe Richrath zei tijdens een persconferentie dat de speeltuinen in de getroffen wijken zullen worden gesloten. Tuineigenaren wordt gevraagd groenten en fruit goed te wassen voordat het wordt geconsumeerd. Directeur Friedrich van het chemiepark riep bewoners op om eventuele neerslag niet zelf aan te raken, maar om de brandweer te informeren. Mocht het tot neerslag komen, dan moet die eerst geanalyseerd worden.

Omliggende ziekenhuizen maakten capaciteit vrij om slachtoffers op te vangen. Het brandweerkorps uit Keulen is in Leverkusen bijstand gaan verlenen om de brand meester te worden en de veiligheid in de omgeving te bewaken.

