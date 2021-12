Zware explosie in woning Turnhout: een gewonde en acht vermisten

Het gaat wel nog steeds om acht vermiste mensen. Het is niet zeker of zij ten tijde van de ontploffing, rond 08.20 uur, in het gebouw waren. De baas van de politie in de regio zei tegen VRT Nieuws dat dat nog wordt onderzocht.

De krant HLN meldt dat er tien mensen aanwezig waren in het gebouw. De politie heeft gezegd dat nog niet bekend is hoeveel slachtoffers er zijn. Een persoon is al gewond onder het puin vandaan gehaald en een ander is gelokaliseerd. Die zou ongedeerd zijn en in contact staan met de hulpdiensten.

Op beelden is te zien dat het pand voor een groot deel verwoest is. De angst bestaat nog steeds dat ook de rest instort.

De politie is aanwezig met speurhonden om mensen onder het puin te vinden. Ook is er een graafmachine om grote brokstukken op te ruimen. Media ter plaatse melden dat stukken puin tot honderden meters ver zijn gevlogen na de ontploffing. Meerdere auto’s zijn daardoor beschadigd.

De politie roept mensen op om het gebied rond de Boerenkrijglaan en de Steenweg op Gierle te vermijden.