Zware aardbeving treft Haïti, minstens 29 doden

Hij belooft alle mogelijke hulp te mobiliseren om slachtoffers te helpen. Veel gebouwen zijn verwoest, is te zien op foto’s en video’s op sociale netwerken.

Op sociale media circuleren beelden van een ingestorte kerk en andere verwoeste gebouwen in de plaats Jeremie. In Les Cayes, een van de grootste steden van het land, zijn de straten gevuld met puin. Een ooggetuige uit Les Cayes vertelde over ingestorte huizen en hotels en mensen die onder het puin zijn bedolven.

MTPTC en action après le séisme de ce matin pic.twitter.com/hVzhXTkV4Z — Ralph Simon (@RalphSimon13) 14 augustus 2021

De Amerikaanse geologische dienst USGS schat de kans op een hoog aantal slachtoffers in als waarschijnlijk, met schade in een groot gebied van het Caribische land. President Joe Biden heeft opdracht gegeven onmiddellijk hulp te bieden. De coördinatie is in handen van oud-VN-ambassadeur Samantha Power, die het Amerikaans bureau voor Internationale Ontwikkeling (USAID) leidt.

De schok werd volgens lokale media ook gevoeld in de Dominicaanse Republiek, dat het eiland Hispaniola deelt met Haiti. Ook in Cuba en Jamaica werd de beving gevoeld. Een ooggetuige uit Les Cayes in het zuidwesten, een van de grootste steden van het land, vertelde “Haïti Press Network” over ingestorte huizen en hotels en dat mensen onder het puin bedolven waren.

De USGS meldt dat de beving plaatsvond op 8 kilometer van de plaats Petit-Trou-de-Nippes op het schiereiland Tiburon, 150 kilometer ten westen van de hoofdstad Port-au-Prince, op een diepte van 10 kilometer. Het Amerikaanse tsunamicentrum op Hawaï gaf een waarschuwing voor golven van 1 tot 3 meter hoogte, maar trok het alarm vrij snel in.

Some photos emerging from the South of Haiti this morning where a major earthquake struck. Prayers for people in the towns of Les Cayes, Jacmel, Jérémie. pic.twitter.com/2wTpJPoUOv — Patrick Gaspard (@patrickgaspard) 14 augustus 2021

Haïti werd in 2010 getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7.0. Er vielen meer dan 200.000 doden en nog meer gewonden. Anderhalf miljoen Haïtianen, een zesde van de bevolking van het straatarme land, raakten dakloos. De schade werd geschat op 8 miljard dollar. De wederopbouw kwam traag op gang, mede door de politieke instabiliteit. De Haïtiaanse president Jovenel Moïse werd vorige maand vermoord.

