Zware aardbeving in Kroatië, Petrinja ‘half verwoest’

De aardbeving zou in Noord-Italië en Zuid-Duitsland zijn gevoeld. Het Kroatische Rode Kruis meldt op Twitter dat er in Kroatië sprake is van een “zeer ernstige situatie”, volgens lokale media is de schade zwaar. Behalve hoofdstad Zagreb zijn ook andere steden zwaar getroffen, zoals Petrinja (met zo'n 25.000 inwoners), dat vlakbij het epicentrum is gelegen. Volgens de burgemeester Darinko Dumbović is de halve stad verwoest.

Hulpdiensten melden dat er veel gewonden zijn gevallen. Op beelden is te zien hoe mensen niet ver van het epicentrum onder het puin vandaan worden gehaald. Meerdere lokale media melden dat in Petrinja een kind om het leven is gekomen, maar geven geen verdere details.

Lokale media melden dat mensen in paniek de straat op vluchtten. Op beelden is te zien dat er gebouwen zijn ingestort.

‘Ga naar buiten’

Het Kroatische ministerie van Binnenlandse Zaken roept mensen op om buiten te blijven en de kalmte te bewaren. Die oproep om naar buiten te gaan geldt in het bijzonder voor mensen die wonen in beschadigde gebouwen.

De Kroatische premier Andrej Plenkovic meldt op Twitter dat hij op weg is naar de plaats Petrinja. Eurocommissaris voor Crisisbeheer Janez Lenarčič staat volgens de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen ook klaar om naar het rampgebied af te reizen zodra de situatie dat toelaat. Lokale media melden dat de hoofdstad Zagreb grotendeels zonder elektriciteit zat na de beving. De ziekenhuizen werden geëvacueerd. De politie roept mensen op om alleen in noodgevallen nog in de auto te stappen.

Bewoners in het centrum van Zagreb blijven buiten na de aardbeving in Kroatië. Beeld AP

Maandag ook aardbeving

Kroatië werd maandagochtend ook opgeschrikt door een beving met een kracht van 5.2. Ook daarbij was het epicentrum zo’n 50 kilometer ten zuidoosten van Zagreb. Toen werden aanvankelijk geen schade of gewonden gemeld. Momenteel zou er sprake zijn van schade, maar het is onduidelijk of die het resultaat is van de beving van maandag of die van dinsdag. In maart was in Kroatië eveneens een aardbeving. Daar bij vielen toen één dode en 27 gewonden.

In het naburige Slovenië is dinsdag een kerncentrale preventief buiten werking gesteld vanwege de aardbeving, meldt het Sloveens Persagentschap op Twitter. EU-president Charles Michel heeft alle nodige hulp aan Kroatië toegezegd. “We volgen de situatie in Zagreb na de verwoestende aardbeving op de voet. Onze gedachten gaan uit naar de gewonden en de werkers in de frontlinie.”