Zuid-Koreanen gaan stemmen, met mondkapjes en handschoenen

Gezondheidwerkers met infrarood-thermometers checken iedereen buiten de stembureaus. Zuid-Koreanen met een temperatuur van meer dan 37,5 graden kunnen wel stemmen, maar in een apart stemhokje. Wie in quarantaine zit – zoals mensen die onlangs uit het buitenland kwamen – kan op een speciale tijd terecht in het stembureau. Alle kiezers wordt aangeraden een mondkapje te dragen en het stembiljet met handschoenen aan te pakken.

Vrijdag en zaterdag waren de stembureaus al open. Daar werd veel gebruik van gemaakt, vrijdag gingen meer dan vijf miljoen van de in totaal 44 miljoen stemgerechtigden eropuit. De vroege openstelling was mede bedoeld om het aantal kiezers te spreiden en zo de kans op besmetting te verkleinen. Ook president Moon Jae-in en zijn vrouw gingen vrijdag al naar het stembureau, met mondkapjes en beschermende handschoenen.

Uitstel van de verkiezingen is nauwelijks aan de orde geweest, het laten doorgaan past in de aanpak waar dit land voor gekozen heeft: zo veel mogelijk vasthouden aan het dagelijks leven, met zeer gerichte maatregelen om de virusuitbraak in te perken. Zo probeert de overheid iedere besmette persoon te isoleren en na te gaan met wie hij of zij contact heeft gehad.

Weinig nieuwe gevallen in Zuid-Korea

Na een vroege uitbraak van het virus in de zuidelijke stad Daegu, waar vooral leden van een sektarisch kerkgenootschap het virus verspreidden, heeft de overheid snel en gericht gereageerd. Inmiddels zijn er dagelijks nog maar weinig nieuwe gevallen in Zuid-Korea. Het totaal aantal besmette personen staat op iets meer dan 10.000, met ruim 200 doden. Bijna 500.000 mensen zijn getest op het virus.

Deze cijfers steken bijzonder gunstig af bij de meeste Europese landen en de Verenigde Staten en internationaal heeft Zuid-Korea veel lof gekregen voor de tot nu toe succesvolle aanpak. Het normale leven kon op de meeste plaatsen in Zuid-Korea gewoon doorgaan, zij het met maatregelen om afstand te houden.

Dat succes straalt ook in eigen land ook af op president Moon, die zijn basis in het parlement hoopt te versterken. Zijn eigen partij zal waarschijnlijk geen meerderheid behalen, maar met behulp van coalitiegenoten kan hij wel op het parlement steunen.

Verkiezingen zijn een tussentijds oordeel over Moon

De links-liberale Moon heeft sinds zijn aantreden in 2017 ook kritiek gekregen. Zo vinden rechtse Zuid-Koreanen dat hij zich te meegaand opstelt tegenover buurland Noord-Korea. Moon heeft steeds geprobeerd de communistische dictatuur aan de onderhandelingstafel te krijgen, met Zuid-Korea en ook met de Verenigde Staten.

Met Washington heeft hij aanvaringen gehad, vooral waar het gaat om de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Zuid-Korea. President Donald Trump vindt dat Zuid-Korea daar veel meer aan moet meebetalen.

Voor veel Zuid-Koreanen zijn deze verkiezingen een tussentijds oordeel over Moon. Hij heeft in eigen land het minimumloon verhoogd, wat hem steun oplevert onder de arme bevolking en kritiek van de machtige ondernemers. Bovendien lijdt de conservatieve oppositie nog steeds onder het schandaal rond ex-president Park Geun-hye.

Begin 2017 volgde Moon de conservatieve president Park op, die moest aftreden na massale betogingen. Park is in 2018 veroordeeld tot meer dan twintig jaar gevangenisstraf wegens machtsmisbruik, omkoping en fraude. Zuid-Korea is politiek sterk gepolariseerd tussen progressieve en conservatieve kiezers.

