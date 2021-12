Zuid-Koreaanse president Moon ziet kans op vrede met het noorden

Eindelijk kunnen Noord- en Zuid-Korea dan vrede sluiten, volgens Moon Jae-in. De Zuid-Koreaanse president zei maandag, tijdens een bezoek aan Australië, dat de twee Korea’s en hun bondgenoten China en de Verenigde Staten ‘in principe’ klaar zijn om de oorlog te beëindigen. Officieel duurt die nog altijd voort, nadat de strijdende partijen in 1953 niet verder kwamen dan een staakt-het-vuren.

In de afgelopen 68 jaar zijn de oorlogshandelingen niet meer opgelaaid, maar de spanning blijft. Noord- en Zuid-Korea zijn gescheiden door een zeer zwaar bewaakte grens met een gedemilitariseerde zone erlangs. Daar houden de beide kanten elkaar voortdurend scherp in de gaten. Overleg tussen de twee landen verloopt zeer moeizaam.

Militaire dreiging

Moon heeft zich altijd ingezet voor ontspanning met het noorden. Een betere relatie moet er onder meer voor zorgen dat inwoners contact kunnen hebben met hun familie aan de andere kant van de grens en dat er handel mogelijk is. Maar het belangrijkste doel is vermindering van de militaire dreiging.

De communistische dictatuur in het noorden heeft raketten opgesteld die vooral de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul, net over de grens, bedreigen. Noord-Korea beschikt bovendien over kernwapens, wat niet alleen Zuid-Korea, maar ook de bondgenoten VS en Japan zorgen baart.

Een gesprek zonder voorwaarden

Volgens Moon is de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un bereid te praten en staan China en de VS daar positief tegenover. Maar Kim stelt wel een voorwaarde: de VS moeten eerst hun ‘vijandelijkheden’ opgeven, wat in Noord-Koreaanse ogen betekent dat ze hun militairen terugtrekken uit Zuid-Korea en dat de twee landen hun gezamenlijke oefeningen staken.

Het Witte Huis heeft herhaald dat Washington wel wil praten, maar zonder voorwaarden vooraf. Dat klinkt positief, maar is strijdig met de Noord-Koreaanse eis. En dus lijken serieuze onderhandelingen die moeten leiden tot een vredesverdrag voorlopig niet realistisch.

De Olympische Winterspelen

Zijn Moons opmerkingen dan puur wensdenken? Daar lijkt het wel op en de president heeft daar ook redenen voor. Binnen drie maanden loopt zijn termijn af en Moon kan in het Koreaanse kiessysteem niet terugkeren. De tijd dringt dus om nog iets voor elkaar te krijgen van de beloofde ontspanning met het noorden.

Toch zien Korea-kenners wel een kleine kans dat er nu een initiatief op gang kan komen. Christopher Green van de Universiteit Leiden wijst op Twitter op de rol van China, de enige bondgenoot van Noord-Korea. In de aanloop naar de Olympische Winterspelen, die door enkele landen diplomatiek geboycot worden, zou een internationaal succes mooi uitkomen.

Noord-Korea kan ondertussen verlichting van de economische sancties goed gebruiken. Ook leider Kim heeft al erkend dat de bevolking het zwaar heeft. Samen met Moons wens om tot ontspanning te komen, is er wellicht beweging mogelijk in het al decennia bevroren conflict. Maar dan moeten Noord-Korea en de VS nog wel tot elkaar komen. De Amerikaanse president Joe Biden heeft juist vrijdag, op de dag van de mensenrechten, nieuwe sancties ingesteld tegen Noord-Korea.

