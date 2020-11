Zuid-Korea krijgt weer hoop op samenwerking met het Noorden, als Trump straks weg is

Kunnen de banden met Noord-Korea aangehaald worden? De Zuid-Koreaanse regering geeft de hoop niet op. Jaren na het sluiten van een gezamenlijk bedrijventerrein kijken de verantwoordelijke minister en grote bedrijven voorzichtig uit naar verdere samenwerking, gesteund door de komst van de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden.

Donald Trump zit nog altijd in het Witte Huis en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un spreekt de laatste tijd geen verzoenende taal. Toch leek het de Zuid-Koreaanse minister van eenwording, Lee In-young, een goed plan om te kijken hoe samenwerking tussen noord en zuid weer vorm kan krijgen. Maandag overlegde hij daarover met de bazen van grote concerns als Samsung, Hyundai en LG.

Joe Biden

Lee hoopt dat onder een nieuwe Amerikaanse regering de ontspanning toeneemt. Trump en Kim leken een tijdlang elkaars beste vrienden, maar het overleg liep spaak. Sindsdien klinkt uit Noord-Korea weer harde taal en zijn er ook opnieuw raketproeven gedaan. Biden heeft zich nooit positief uitgelaten over Noord-Korea, maar hij staat wel bekend als een politicus die hecht aan overleg en diplomatie, net als zijn beoogde minister van buitenlandse zaken, Tony Blinken.

Daarom is Lee’s hoop gevestigd op een doorbraak onder de nieuwe president. Biden heeft ruimte gelaten voor een ontmoeting met Kim, mits de Noord-Koreaan zijn nucleaire capaciteit vermindert. “In zekere zin heeft hij erop gezinspeeld dat zijn regering een meer flexibele koers zal varen ten opzichte van het Noorden”, meent Lee.

Het eerste doel voor de minister is het opnieuw in gebruik nemen van het gezamenlijke bedrijventerrein in de Noord-Koreaanse stad Kaesong. Dat werd geopend in 2002 maar weer gesloten in 2016, na kernproeven door het Noorden. Twee jaar later openden de twee landen een verbindingskantoor dat nieuwe initiatieven moest voorbereiden, maar Kim liet dat in juni van dit jaar slopen.

Denuclearisatie

De voortekenen zijn dus niet gunstig, maar Lee laat zich niet uit het veld slaan. Net als president Moon Jae-in behoort hij tot de progressieve stroming in Zuid-Korea, die de dialoog met het Noorden op gang wil houden. Daar tegenover staan, in het sterk gepolariseerde land, conservatieven die vinden dat Seoul een harde lijn moet aanhouden in haar contact met het stalinistische bewind in Pyongyang.

Lee beseft dat er nog heel wat problemen uit de weg geruimd moeten worden, maar hij houdt hoop. “Als er een vaccin is ontwikkeld voor Covid-19 en de gesprekken over denuclearisatie tussen de Verenigde Staten en het Noorden vooruitgang boeken, waardoor de internationale sancties versoepeld worden, zal inter-Koreaanse economische samenwerking sneller dan verwacht een kans krijgen.”

