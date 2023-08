Zuid-Korea geschokt door vele spookbaby’s

Toen een politieagent net buiten de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul onlangs een vrieskist opende in het appartement van een jonge vrouw deed hij een gruwelijke ontdekking. In de vriezer lagen twee baby-lijkjes. De moeder gaf toe de baby’s gedood te hebben en de levenloze lichaampjes jarenlang te hebben verstopt. Na haar arrestatie, afgelopen juni, zei ze niet genoeg geld te hebben gehad voor meer kinderen, ze moest al voor drie anderen zorgen.

De zaak is er een uit een reeks infanticide-zaken die afgelopen maanden aan het licht zijn gekomen en schokgolven door het land teweegbrachten. Bij het hoofdbureau van de nationale politie en het parlement eisten groepen demonstranten een verklaring van de overheid.

6100 niet-geregistreerde kinderen

Die werd een paar weken na de ontdekking door het ministerie van volksgezondheid gegeven. Tussen 2015 en 2022 zijn zo’n 6100 kinderen geboren die niet geregistreerd zijn. Ouders zijn verplicht hun kind binnen 30 dagen te registeren. Uit ziekenhuisarchieven blijkt dat het om 4000 baby’s van buitenlandse afkomst gaat en ruim 2100 baby’s van Koreaanse moeders.

Het ministerie deelde verder mee dat 800 van hen nog steeds niet zijn gevonden en dat bijna 250 baby’s zijn overleden. In verschillende gevallen worden de ouders verdacht van het ombrengen van het kind. De politie is ingeschakeld om onderzoek te doen.

Twee weken na de ontdekking van de vrieskistbaby’s werd een jong stel gearresteerd voor het doden van hun vijf-dagen oude zoon. Zijn lichaam is in een rivier gedumpt.

Spookbaby’s

In opeenvolgende persconferenties in een kale zaal op het politie-hoofdbureau vertellen woordvoerders dat ze steeds meer ongeregistreerde kinderen ontdekken: spookbaby’s worden ze inmiddels genoemd.

Uit data van de nationale politie blijkt dat tussen 2013 en 2021, 86 mensen werden verdacht van infanticide of het achterlaten van hun kind. Van de - vooral vrouwelijke- verdachten was ruim driekwart tussen de 14 en 29 jaar. De politie heeft inmiddels honderden onderzoeken geopend om vermiste kinderen te vinden. Politici roepen ondertussen op om de straffen op kinderverwaarlozing en kindermoord stevig te verhogen.

Volgens Hee-kyoung Cho, hoogleraar rechtsgeleerdheid aan de Hongik Universiteit in Seoul gaat het wetsvoorstel weinig oplossen. “Dat de gevangenisstraf hoger is geworden, zal iemand die zijn kind wil ombrengen niet op andere gedachten brengen”, legt Cho uit aan een verslaggever van Time. De overheid moet volgens hem juist meer doen om alleenstaande moeders, tienermoeders en zwangere vrouwen in risicogroepen te ondersteunen.

Op dit moment moeten ouders zelf hun kinderen registeren. Als gevolg van de reeks kindermoorden heeft het Zuid-Koreaanse parlement besloten het registratiesysteem te veranderen. Vanaf volgend jaar moeten zorginstellingen binnen veertien dagen aangifte doen bij de gemeente wanneer er een kind is geboren.

Slechte toegang tot abortus

Bovenop de ontoereikende steun aan jonge ouders is de toegang tot abortus in Zuid-Korea beperkt. Onder specifieke omstandigheden is abortus toegestaan, bijvoorbeeld bij genetische aandoeningen of zwangerschap door verkrachting, maar dan valt de dure ingreep niet onder de nationale zorgverzekering en moet de vrouw die zelf betalen.

De toegang tot abortus vergroten, is wettelijk gezien moeilijk. Het hooggerechtshof bepaalde in 2019 dat abortus een strafbaar feit is. Een wetsvoorstel om abortus toch toe te staan tot 14 weken na conceptie wordt sinds 2020 tegengehouden door conservatieve politici. Experts wijzen erop dat het aantal illegale en onveilige ingrepen door het oponthoud blijft stijgen, en het infanticide-probleem onder de huidige omstandigheden niet opgelost wordt.

