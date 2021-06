Zuid-Korea bouwt ‘Israëlisch’ schild om zich te beschermen tegen Noord-Koreaanse raketten

Wie de Israëlische ‘ijzeren koepel’ in werking heeft gezien, kan zich voorstellen dat andere landen in gevarenzones ook zoiets willen. Zeker Zuid-Korea, dat officieel nog altijd in oorlog verkeert met de stalinistische noorderburen. Maandag besloot de regering in Seoul dat er een raketschild moet komen om het land te beschermen.

Seoul, dat met omliggende plaatsen circa 25 miljoen inwoners telt, ligt slechts enkele tientallen kilometers van de zwaar bewaakte grens tussen de twee Korea’s. Aan de noordelijke kant staan vele duizenden raketwerpers en andere lanceerinstallaties gereed en het is voor militaire experts duidelijk dat het regime in Pyongyang met enkele drukken op de knop de Zuid-Koreaanse hoofdstad zwaar kan treffen, met mogelijk miljoenen slachtoffers als gevolg.

Het zuiden is technologisch veel geavanceerder dan Noord-Korea, maar een afdoende bescherming tegen raketten is er nog niet. Daar moet het raketschild, een soort ‘Iron Dome’ naar Israëlisch voorbeeld, verandering in brengen. Maar er zitten wel wat mitsen en maren vast aan het nieuwe plan: hoge kosten, veel tijd en allerlei vragen over de effectiviteit en over mogelijke nadelige reacties van het buitenland.

Pas in 2035 is het schild helemaal klaar

Het Koreaanse raketschild moet volgens de plannen 2,9 biljoen won gaan kosten, circa 2,2 miljard euro. Dat kan Zuid-Korea, een sterke economie met 52 miljoen inwoners, wel opbrengen. Zeker omdat het bedrag wordt uitgesmeerd over een langere periode, want het schild zal pas in 2035 helemaal klaar zijn.

Hoe effectief de ijzeren koepel zal zijn, is nog niet zeker. De hele wereld heeft kunnen zien hoe het Israëlische leger de raketten uit Gaza als kleiduiven uit de lucht schiet. Maar daarbij ging het om door Hamas zelf gebouwde raketten met een relatief laag gewicht en explosief gehalte. Noord-Korea kan veel zwaardere raketten afschieten en bovendien veel meer tegelijk.

Hamas vuurde tijdens de laatste clash met Israël in tien dagen 4300 raketten af, wat neerkomt op ongeveer 18 per uur. De Noord-Koreanen kunnen er volgens de Zuid-Koreaanse analist Kwon Hyuk-chul bijna 900 keer zo veel lanceren en bovendien van een veel zwaarder kaliber.

Kwon betwijfelt in een column op de website Hankyoreh of het Israëlische systeem echt zo effectief is als dat land propageert, maar hij wijst er vooral op dat Zuid-Korea tegenover een veel sterkere tegenstander staat. Raketten uit de lucht schieten, als het al lukt, zal niet voldoende zijn bij een aanval. Daarvoor kan Noord-Korea er gewoonweg te veel lanceren.

Veel Noord-Koreaanse lanceerinstallaties zijn verborgen

Wat wel nodig is, volgens militaire deskundigen, is een directe tegenaanval op de Noord-Koreaanse lanceerinstallaties zelf. Alleen als die snel uitgeschakeld worden, is de bevolking van Seoul bij een conflict veilig. Daar trainen Zuid-Koreaanse en Amerikaanse militairen ook geregeld voor, maar Noord-Korea heeft veel lanceerinstallaties verborgen of heeft ze geplaatst op trucks die snel verplaatst kunnen worden.

Ten slotte houden de plannen zelf een risico in: Noord-Korea kan zich bedreigd voelen en besluiten om snel toe te slaan voordat het raketschild voltooid is. Zorgen zijn er niet alleen vanwege de noorderburen, maar ook vanwege grote broer China. De leiders in Peking zullen een Zuid-Koreaans raketschild met argwaan bekijken. Eerder protesteerden zij al hevig tegen de plaatsing van Thaad, een kleiner Amerikaans anti-raketsysteem.

