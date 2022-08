Zuid-Afrikanen openen de jacht op illegale mijnwerkers

Zuid-Afrika zet speciale politie-eenheden in om het gevecht aan te gaan met de zama zamas. Dat zijn illegale mijnwerkers die de omgeving van Krugersdorp en Kagiso, zo’n 40 kilometer ten westen van Johannesburg, terroriseren.

Al jaren vormen de zama zamas misdaadsyndicaten, vaak georganiseerd naar de nationaliteit van hun land, zoals Zambia, Zimbabwe en Lesotho. Ze vechten onderling oorlogen uit over wie de controle heeft over door mijnbouwbedrijven verlaten schachten van goud- of diamantmijnen, waar voor individuele mijnwerkers nog best wat te delven is.

Groepsverkrachting

De zama zamas zijn zwaarbewapend en bewoners van Krugersdorp en Kagiso voelen zich gegijzeld in hun eigen huizen. De illegale mijnwerkers maken er met geweld de dienst uit. Eind juli heeft een grote groep illegale mijnwerkers acht vrouwelijke modellen verkracht bij een verlaten mijn, tijdens de opname van een muziekvideoclip. Inmiddels zijn er zo’n honderd arrestaties verricht, maar niemand is aangeklaagd.

De groepsverkrachting was de lont in het kruitvat. Duizenden bewoners van Kagiso gingen vorige week donderdag de straat op en openden de jacht op de zama zamas. Ze staken hun krottenwijken in Kagiso in brand en timmerden en lasten mijnschachten dicht. De bewoners hebben een buurtwacht georganiseerd die ’s nachts patrouilleert om terugkerende mijnwerkers aan te pakken. Ze vrezen dat zwaarbewapende zama zamas met een grote groep terugkomen om het verloren terrein te heroveren.

Roep om inzet van het leger

In Kagiso en Krugersdorp is er geen vertrouwen meer in de politie, die als incapabel en corrupt wordt beschouwd. De gemeenschappen roepen om de inzet van het Zuid-Afrikaanse leger om hen te beschermen.

Afgelopen weekend haastte de minister van politie, Bheki Cele, zich naar Kagiso voor een imbizo, een traditionele vergadering met leiders uit de gemeenschap. Hij hoorde hun klachten aan en zei ‘dat geen enkele samenleving gevangengehouden kan worden door straffeloos opererende criminelen’. “Bewoners moeten zich veilig kunnen voelen en rustig kunnen slapen.” Hij beloofde gespecialiseerde politieteams te sturen om ‘ongewenste elementen’ uit het gebied te jagen. Over de inzet van het leger gaat hij overleggen.

Het probleem met de zama zamas speelt al vele jaren, zonder dat de overheid ingrijpt. De westrand van de provincie Gauteng, waar Johannesburg in ligt, is een groot mijnbouwgebied dat wordt bevolkt door grote groepen illegale buitenlandse mijnwerkers. Het kwam de laatste jaren al diverse keren tot gewelddadige confrontaties waarbij agenten en mijnwerkers zijn doodgeschoten.

Ten oosten van Pretoria bij de plaats Emalahleni − de naam betekent ‘plaats van steenkool’ − staan in door zama zamas gebruikte mijnschachten de kolenlagen onder de grond al weken in brand. Bewoners van Emalahleni worden verstikt door rookwolken. Tot nu is er niets gedaan om de brand te blussen.

