Zuid-Afrika stuurt tienduizend militairen naar rampgebied overstromingen

Zuid-Afrika stuurt tienduizend militairen naar het rampgebied rond de havenstad Durban, waar vorige week een catastrofale overstroming plaatsvond. Inmiddels zijn er meer dan 440 lichamen gevonden. Nog steeds worden er vele tientallen bewoners vermist en circa 40.000 mensen zijn dakloos geworden.

Het Zuid-Afrikaanse leger gaat de enorme ravage opruimen, hulpgoederen transporteren, medische hulp bieden en reddingshelikopters sturen. De provincie KwaZulu-Natal, waar Durban ligt, beschikte vorige week maar over één helikopter om inwoners van daken af te halen, en dat was volstrekt onvoldoende.

Een hondenteam zoekt naar overlevenden onder het puin in Dassenhoek, nabij Durban. Beeld REUTERS

Aardverschuivingen

De schade na een week blijkt enorm. Er zijn grote aardverschuivingen geweest die huizen en zelfgebouwde hutjes meesleurden de diepte in. Wegen zijn verdwenen. Het gebied zit nu al een week zonder elektriciteit en stromend water.

Durban is een van de belangrijkste havens van Zuid-Afrika en ligt nu stil door de ravage die de overstroming aanrichtte. De economische schade voor het hele land is groot. Schepen kunnen niet aanleggen of uitvaren en er moet met man en macht gewerkt worden om de haven weer operationeel te krijgen. Daarna is het de vraag of containers met vrachtwagens over de weg van en naar de haven kunnen, want veel wegen zijn zwaar beschadigd.

Het herstel kan nog lang gaan duren, zeker omdat het in KwaZulu-Natal nog steeds regent. Vorige week maandag en dinsdag viel er een gigantische hoeveelheid van 351 millimeter aan regen. Het weerbericht voorspelt nog veel meer regen, die nu ook provincies als Noordwest en de Vrijstaat gaat treffen. Ook hier wordt gevreesd voor grote schade.

De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa heeft de noodtoestand uitgeroepen en 1 miljard rand (62,5 miljoen euro) vrijgemaakt om hulp te bieden, de infrastructuur te herstellen, de levering van elektriciteit en water weer op gang te brengen en onderkomens voor daklozen te bouwen.

Geen plek voor corruptie

In een televisietoespraak zei Ramaphosa afgelopen zondag dat hij geen corruptie zal dulden bij de besteding van de hulpgelden. “Er is geen plek voor corruptie, mismanagement en fraude”, waarschuwde hij. Hij reageerde op de wijdverspreide vrees dat het geld weer in de zakken van corrupte bestuurders van Ramaphosa’s partij, het ANC verdwijnt en de bewoners van de getroffen gebieden maar moeten zien hoe ze het rooien.

De president kondigde oprichting van een toezichthoudend orgaan aan dat de besteding van de gelden gaat controleren. De nieuwe toezichthouder zal bestaan uit leden van de Zuid-Afrikaanse rekenkamer, vertegenwoordigers uit het zakenleven, de religieuze sector, afgevaardigden van de vakbonden, mensen uit de getroffen lokale gemeenschappen, ingenieurs en accountants.

Ondertussen moet een week na de ramp de hulp nog steeds echt op gang komen. Bij het stadhuis staan lange rijen daklozen in dekens gehuld om wat voedsel en water van hulporganisaties te krijgen. De alarmcentrale kan het aantal hulpvragen nog steeds niet aan.

