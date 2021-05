Zuid-Afrika stopt met fokboerderijen leeuwen: ‘Ik durfde niet te dromen dat dit eindelijk werkelijkheid zou worden’

Zuid-Afrika gaat het fokken van leeuwen, de trofeejacht binnen een omheining en de slacht om botten te exporteren naar China voor de traditionele medicijnindustrie verbieden en uitfaseren.

Dit besluit maakte de Zuid-Afrikaanse minister van bosbeheer, visserij en milieu, Barbara Creecy zondag bekend. “Ik durfde niet te dromen dat dit eindelijk werkelijkheid zou worden”, zegt Louise de Waal, directeur van Blood Lions, die met andere natuurbeschermingsorganisaties jaren streed voor het verbod op het fokken van leeuwen.

Creecy neemt alle aanbevelingen over van een panel dat zij twee jaar geleden instelde voor advies over natuurbescherming en vooral van leeuwen, luipaarden, olifanten en neushoorns. In een lijvig rapport van bijna 600 pagina’s beveelt de meerderheid van een 26-koppig panel aan om te stoppen met het fokken van leeuwen, de trofeejacht op leeuwen, die aan mensen gewend zijn in een met schrikkeldraad omheind gebied, het voor veel geld aaien van welpjes door toeristen en de verkoop van botten van katachtigen aan vooral China.

In Zuid-Afrika zijn minimaal 330 fokboerderijen met zeker 12.000 leeuwen, maar ook met tijgers, en cheeta’s. “Hoeveel geld erin omgaat en hoeveel mensen er werken blijft duister, want er is niets transparants aan deze business”, zegt De Waal. De dieren worden er vaak onder erbarmelijke omstandigheden gefokt en geslacht. Jaarlijks worden er 800 tot 1000 leeuwen binnen een omheining geschoten en als trofee geëxporteerd. Daarnaast worden leeuwen als ze volwassen zijn afgevoerd naar schimmige slachtplaatsen waar ze gedood worden; de botten worden vervolgens aan China verkocht.

Een slechte naam

“Deze hele industrie bezorgt Zuid-Afrika een slechte naam en beschadigt het wildlife-merk van het land. Ecotoeristen worden huiverig om een reis te boeken met dit soort praktijken”, zegt De Waal. Juist zij moeten geld in het laadje brengen om het natuurbeheer te kunnen betalen en vormen een belangrijke economische factor.

De trofeejacht op wilde leeuwen blijft toegestaan, die levert de grootste bedragen op. In het wild leven in Zuidelijk Afrika nog circa 20.000 leeuwen, waarvan zo’n 3500 in Zuid-Afrika. Het schieten van een gefokte leeuw kost maximaal 20.000 dollar, voor het schieten van een wilde leeuw kan tot 100.000 dollar worden neergeteld.

Toch is de verwachting dat het verbod op het fokken van leeuwen, ook goed nieuws is voor de wilde leeuwen. Nu kunnen via exportvergunningen nog jachttrofeeën en leeuwenbotten het land uitgaan. Daar zitten ook veel illegaal in het wild gestroopte dieren tussen. Met het stoppen van het fokken van leeuwen wordt de export van trofeeleeuwen overzichtelijker.

Een goede oplossing

De Waal denkt dat het stopzetten van de fokindustrie nog wel een paar jaar zal duren. “Voor die duizenden leeuwen in gevangenschap moet een goede oplossing komen en met de boeren moet een nette regeling worden getroffen.” Ze verwacht dat de fokbedrijven naar de rechter stappen om de sluiting van hun bedrijven tegen te houden.

Het risico bestaat dat leeuwenfokkerijen uitwijken naar andere landen in Zuidelijk Afrika, zoals Zimbabwe, Angola of Zambia.

De jagersvereniging, Phasa, waarbij veel fokbedrijven zijn aangesloten, zegt op Facebook het rapport van het panel en de verklaring van de minister eerst te willen bestuderen en daarna met een reactie te komen.

