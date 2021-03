Zuid-Afrika populair voor offshoring: ‘We geven onze medewerkers wel een cursusje Hollandse directheid’

Nederlander Thomas Verwer (30) zat twee jaar geleden tijdens een vakantie in een wijnbar in Kaapstad en ving flarden op van een gesprek tussen twee IT-kerels van zijn eigen leeftijd. Ze bleken voor Amazon te werken. Verwer dacht er al een tijdje over na om een eigen bedrijf te starten, nadat hij vanaf zijn 23ste ondernemerservaring had opgedaan in dienst van een IT-start-up.

Dat Amazon een kantoor in Kaapstad had, verbaasde hem eerst. Maar toen moest hij denken aan de techneuten bij zijn eerdere werkgever: zij wilden nooit naar India reizen. Geen sexy bestemming. Opeens besefte hij: maar iedereen vindt het wél cool om naar Kaapstad te gaan.

Thomas Verwer, oprichter en CEO van het bedrijf Nedscaper, op het dakterras van het Silohotel in Kaapstad. Nedscaper beschermt gegevens van bedrijven die de cloud van Microsoft gebruiken tegen hackers en randsomware. Beeld Bram Lammers

Kaapstad leent zich perfect voorde digital nomadscultuur

Dus zou een kantoor onderaan de Tafelberg niet alleen vanwege de lagere bedrijfskosten en mogelijkheden in Zuid-Afrika interessant zijn, maar ook een middel kunnen vormen om gewild IT-talent in Nederland juist beter aan zijn bedrijf te binden. “Ik wilde inspelen op de hippe digital nomads-cultuur die is ontstaan. Daar leent Kaapstad zich perfect voor.”

Verwer vertelt het op het dakterras van het trendy Silohotel, in de zon, met een prachtig uitzicht op de Tafelberg. In april vorig jaar lanceerde hij zijn bedrijf Nedscaper – de naam is een samentrekking van Nederland en Cape Town. Daarmee beschermt hij de gegevens van bedrijven die de cloud van Microsoft gebruiken als opslagruimte, tegen hackers en ransomware.

Verwer vond zowel een zakenpartner in Nederland als in Zuid-Afrika. In december namen de drie hun eerste Zuid-Afrikaanse werknemer aan. Inmiddels zijn in Europa en Zuid-Afrika zestien mensen in dienst. De doelstelling is om de omvang van dit team binnen een jaar te verdriedubbelen.

Achter India, voor de Filipijnen

Zuid-Afrika wordt steeds populairder als offshorelocatie. Zowel in 2016 als 2018 werd het land zelfs verkozen tot beste plek voor offshoring door de Britse Global Sourcing Association. En vorig jaar kwam het nog uit de bus als het op een na beste offshoreland ter wereld voor klantenservices in het Front Office BPO Omnibus Survey. Nog achter India, maar al voor de Filipijnen.

Offshoring is het naar het buitenland verplaatsen van bedrijfsactiviteiten of -onderdelen, omwille van kostenbesparing. Zulke werkverplaatsing leverde al 260.000 mensen in Zuid-Afrika een baan op. En het gaat allang niet meer alleen om callcentra, maar ook om IT-services en grafisch ontwerp. Volgens consultancybureau McKinsey zal het aantal offshoringbanen in Zuid-Afrika in 2030 zijn gegroeid tot 775.000.

Dat is een zegen voor een land waar officieel 32,5 procent van de beroepsbevolking werkloos is – en in bredere zin zelfs 42,6 procent. Hoe belangrijk de offshore-industrie is voor Zuid-Afrika, blijkt wel uit het feit dat de regering de sector tijdens de coronalockdown vorig jaar als ‘essentiële service’ aanmerkte. Daardoor kon zij haar werkzaamheden voor buitenlandse opdrachtgevers doorzetten, terwijl grote delen van de binnenlandse economie nagenoeg tot stilstand kwamen.

‘India is nóg goedkoper, maar dan krijg je mindere kwaliteit’

Johannesburg is misschien minder hip dan Kaapstad, maar toch ook een geliefde plek voor offshoring. Wouter van Bockel richtte er anderhalf jaar geleden, samen met een andere Nederlander in Zuid-Afrika, zijn bedrijf African Digitals op. Hij ondersteunt mkb-bedrijven in Nederland bij het ontwikkelen van hun digitale strategie en helpt hen op het gebied van app- en webdevelopment. Hij ziet dat de coronapandemie de vraag naar offshoringsdiensten sterk heeft vergroot. “Lang bestond het idee dat een webdeveloper fysiek op kantoor aanwezig moest zijn”, vertelt hij. “Maar nu blijkt dat het werk ook vanuit huis kan, maakt het opeens minder uit of iemand in Amsterdam of Johannesburg zit.”

En Zuid-Afrika biedt voordelen. “De kosten voor een webdeveloper in Zuid-Afrika zijn slechts de helft van die in Nederland”, stelt Van Bockel. “Natuurlijk, India is nóg goedkoper, maar dan krijg je mindere kwaliteit. De verhouding tussen kosten en kwaliteit is wat Zuid-Afrika zo aantrekkelijk maakt.” Al helpt het wel als de eigenaar van het offshorebedrijf in Zuid-Afrika een Nederlander is, geeft hij toe. “Dan bestaat er meteen minder angst voor problemen op basis van cultuurverschillen.”

Cursusje Hollandse directheid is wel nodig

Andere pluspunten zijn dat er nauwelijks tijdsverschil met Europa bestaat en dat mensen in Zuid-Afrika doorgaans goed Engels spreken. Bovendien is zowel de fysieke als technologische infrastructuur er uitstekend. Dat wil zeggen: in de rijkere delen van het economisch meest ongelijke land ter wereld. Van Bockel: “Internetverbindingen zijn voor ons cruciaal en die zijn in Johannesburg, zowel als op kantoor als bij mij thuis, perfect. En de samenwerking met Zuid-Afrikanen werkt erg goed. Al geven we onze Zuid-Afrikaanse medewerkers wel een cursusje Hollandse directheid. Want die is men hier niet gewend.”

Ook Verwer looft op het dakterras in Kaapstad vooral de mentaliteit van Zuid-Afrikanen. “Dit is geen hiërarchische samenleving zoals India”, legt hij uit. “In Zuid-Afrika zijn jonge mensen heel assertief. Zij durven buiten de lijntjes te kleuren, verder te kijken dan hun neus lang is. Dat is erg waardevol.” Hij heft zijn glas Kaapse witte wijn om te proosten. “Ja, dit land heeft echt mijn hart gestolen.”

’s Werelds vijf beste offshorelanden voor zaken als klantenservice 1. India

2. Zuid-Afrika

3. Filipijnen

4. Maleisië

5. Polen (Bron: 2020 Front Office BPO Omnibus Survey)

Lees ook:

Ook Silicon Valley in India groeit als kool

Bij De campus voor Research and Development (R&D) van Philips in het Indiase Bengaluru (vroeger Bangalore) verraden alleen de palak paneer en murgh makhani die mensen met rotibroodjes uit ijzeren bakjes scheppen, waar we zijn.