Zowel de Democraten als Republikeinen worstelen met de Amerikaanse voorverkiezingen

Presidentsverkiezingen in de VS zijn niet meer wat ze geweest zijn. Elke vier jaar weer zijn ze opwindend en spannend, daar niet van. Maar ze hebben ook hun voorspelbare kanten, geruststellende bakens in de woelige politieke zee. Maar die zijn nu zelf op drift.

Een zo’n vaste waarde is het campagnevoeren in Iowa en New Hampshire, de twee staten die in de voorverkiezingen als eerste (in de vorm van stemvergaderingen) en als tweede (in een gewone verkiezing met biljetten en stemgeheim) een oordeel mogen vellen over de kandidaten van Republikeinen en Democraten: wie krijgt de nominatie?

In dat opzicht houden de Republikeinen de traditie hoog. Chris Christie, oud-gouverneur van New Jersey, maakte zijn kandidatuur bekend tijdens een debatavond op het St. Anselm’s College in Manchester, New Hampshire. Afgelopen dinsdag, 4 juli, Onafhankelijkheidsdag, liep oud-vicepresident Mike Pence druk zwaaiend mee in een optocht in Urbandale in Iowa, en maar liefst vijf van zijn concurrenten deden dat in Merrimack in New Hampshire.

Maar bij de Democraten gaat het deze keer anders. Op aandringen van president Joe Biden wil de partij de eerste voorverkiezingen volgend jaar in South Carolina houden, de staat die in 2020 zijn kandidatuur de beslissende steun in de rug gaf. New Hampshire en Iowa komen wel vroeg aan de beurt, maar niet als eerste.

Wettelijk vastgelegd

Een complicatie daarbij was al bekend: New Hampshire heeft in de wet staan dat de staat als eerste moet. Zodra een andere staat voordringt, mag de minister van Binnenlandse Zaken daar de primary weer minstens een week daarvoor zetten.

Dat levert een bizar staaltje touwtrekken op tussen de democratisch (met kleine d) gekozen regering van een staat en een landelijke politieke partij. De Democraten hebben een sanctie die ze kunnen toepassen: New Hampshire geen, of minder, afgevaardigden toekennen op de conventie die de genomineerde aanwijst.

Eigenlijk gaat het nergens over, zou je zeggen. Want het staat als een paal boven water dat de Democraten, als hij gezond blijft, in overweldigende meerderheid president Joe Biden weer als kandidaat zullen aanwijzen. Dus wat kan het ze schelen als New Hampshire een loze voorverkiezing organiseert?

Maar het schouderophalen gaat de laatste weken over in op het hoofd krabben. Want die voorverkiezing kan vervelend uitpakken.

Nominatie naar een Kennedy

Als Biden namelijk consequent is, dan voert hij geen campagne in de opstandige staat, en stelt hij zich er niet eens kandidaat. Maar dat zou kunnen betekenen dat de eerste plaats gaat naar Robert F. Kennedy jr., zoon van de in 1968 vermoorde Robert Kennedy, de broer van president John F. Kennedy. Hij staat daar in de peilingen op zo’n 9 procent – en landelijk zelfs op 15 procent.

Dat zal hem dan misschien geen afgevaardigden voor de conventie opleveren, en zeker niet transformeren in een serieuze concurrent voor Biden. Maar in de publiciteit zal het geen beste indruk maken als de Democraten van New Hampshire hun keus laten vallen op iemand die bloedserieus allerlei samenzweringstheorieën debiteert: over hoe bij het injecteren van vaccins microchips worden ingeplant, hoe antidepressiva verantwoordelijk zijn voor schietpartijen op scholen, en hoe president George W. Bush in 2004 dankzij fraude werd herkozen.

De Democraten weten even niet meer hoe het moet. Want als ze New Hampshire alsnog eerst laten gaan, zal die beslissing South Carolina weer boos maken, wat Biden tijdens de uiteindelijke presidentsverkiezingen, in november 2024, duur kan komen te staan. Onderhandelingen met New Hampshire over een volgorde waar iedereen zich in kan vinden, leverden nog niets op. In arren moede is een definitieve beslissing maar opgeschoven naar 1 september.

Bij de Republikeinen is er op dat vlak niets aan de hand. Maar die dreigen weer op een fiasco af te stevenen met de tv-debatten tussen hun kandidaten.

Het eerste staat gepland op 23 augustus. Het kan een omvangrijke voorstelling worden. Naast de voorlopige favoriet Donald Trump (die landelijk in peilingen 52 procent van de Republikeinse kiezers achter zich weet), zijn er nu 9 andere kandidaten.

Maar komt iedereen ook? Een van de complicaties is dat het bestuur van de Republikeinse partij eist dat wie mee debatteert, een verklaring ondertekent dat hij of zij na de voorverkiezingen de winnaar zal steunen. En zich dus niet opeens uitspreekt voor de Democratische kandidaat als minste van twee kwaden, of zichzelf alsnog kandideert voor de presidentsverkiezingen van 2024 als een partijloze kandidaat.

Er zijn een paar kandidaten die daar moeite mee hebben. De ex-gouverneur van Arkansas, Asa Hutchinson, heeft gevraagd om een aanpassing van de tekst. Vermoedelijk met de toevoeging dat als een kandidaat aangeklaagd of veroordeeld is voor een misdrijf, je die niet hoeft te steunen. Hutchinson is een van de weinige keiharde critici van ex-president en opnieuw kandidaat Donald Trump. Een andere gegadigde, oud-Congreslid Will Hurd, heeft al gezegd Trump in geen geval te zullen steunen. En Chris Christie, oud-gouverneur van New Jersey, die vooral lijkt mee te doen om Trump eens goed de waarheid te kunnen zeggen, heeft laten weten dat hij de verklaring zal tekenen, maar niet serieus zal nemen. Juridisch gezien geen beste beurt, maar vermoedelijk wel precies wat Donald Trump zelf zal doen. Die verzekert al jaren dat hij de uitslag van verkiezingen zal respecteren, maar alleen als hij wint - want anders is er duidelijk fraude gepleegd.

Meeste aandacht gaat naar Trump

Maar komt Trump zelf wel? Voorlopig zegt hij van niet. En waarom zou hij ook. Om de bekendheid hoeft hij het niet te doen. Om de populariteit ook niet: in de peilingen staat hij tientallen procenten beter dan wie dan ook van zijn Republikeinse concurrenten. Hen de kans geven hem voor het oog van miljoenen kijkers aan te vallen, werkt alleen maar in zijn nadeel.

In plaats daarvan overweegt Trump op het tijdstip van het eerste debat een eigen manifestatie te organiseren, zodat hij juist kijkers van die concurrenten wegtrekt.

Hoe het podium er dan uitziet, is nog onzeker. De Republikeinse Partij wil het niet te vol hebben en eist daarom dat kandidaten minstens 1 procent halen in peilingen en minstens 40.000 donateurs hebben, die ook nog eens redelijk verdeeld zijn over alle staten.

Volgens de laatste berichten zouden Trump, Ron De Santis (gouverneur van Florida), Tim Scott (senator voor South Carolina), Nikki Haley (oud-gouverneur van South Carolina) en zakenman Vivek Ramaswamy aan die voorwaarden voldoen. Vermoedelijk gaat het ook Mike Pence wel lukken.

Minder zeker is het nog voor Chris Christie, en dat zou het debat van heel wat spektakel beroven, zeker als Trump wel komt opdagen.

Voor Christie is meedoen aan het debat dan ook noodzaak. Bij elk interview roept hij kijkers op hem desnoods maar 1 dollar te sturen, zodat hij aan de 40.000 donateurs komt. Zelfs als je absoluut niet van plan bent op hem te stemmen in de voorverkiezingen of een Democraat bent die volgend jaar op Biden gaat stemmen, moet je hem geld geven, vindt hij, als je wilt dat er straks een stem tegen Donald Trump te horen is.

Bas den Hond is correspondent in de VS en schrijft wekelijks een column