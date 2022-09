Zoveelste Russische tycoon overlijdt onder verdachte omstandigheden

Een tragisch ongeval, opzettelijke moord of suïcide? Hoe Ravil Maganov, bestuursvoorzitter van het grootste Russische particuliere oliebedrijf Lukoil, exact om het leven kwam, is vooralsnog onduidelijk. Wel staat vast dat de 67-jarige zakenman donderdagochtend overleed door een val uit het raam van de zesde verdieping van het Central Clinical Hospital in het westen van Moskou, een ziekenhuis dat ook wel bekend staat als de ‘Kremlin Kliniek’, omdat er veel patiënten worden behandeld uit de Russische politieke en zakelijke elite.

De dood van de topman bracht online direct de geruchtenmachine op gang. Maganov is als bestuursvoorzitter van Lukoil namelijk het gezicht van een concern dat zich begin maart, vlak na het begin van de Russische invasie in Oekraïne, als een van de weinige Russische bedrijven distantieerde van het geweld in het buurland. ‘Wij staan voor de onmiddellijke beëindiging van het gewapende conflict en steunen de oplossing ervan middels onderhandelingen en diplomatie’, klonk het destijds in een brief van het bestuur aan de aandeelhouders.

Een ongeluk of geduwd?

Niet bepaald de onvoorwaardelijke steun die het Kremlin vanuit de maatschappij en zakelijke elite verwacht voor de ‘speciale militaire operatie’. En dus staken er direct na de bekendmaking van Maganovs dood talloze indianenverhalen de kop op. Had hij misschien een zetje gekregen van een geheim agent? Was hij wellicht depressief geworden door de oorlog en besloot hij er daarom zelf een einde aan te maken, of was het ‘gewoon’ een onfortuinlijke val?

Zuivere speculatie, al is het tegelijkertijd begrijpelijk dat dit soort geruchten de ronde gaan. Maganov is namelijk de zevende zakenman die sinds het begin van de invasie in Oekraïne onder verdachte omstandigheden om het leven komt. Sterker, in mei overleed zijn collega en mede-topman van Lukoil Aleksandr Soebbotin al bij een sjamanistisch ritueel vlakbij Moskou. Tijdens de ceremonie zou de sjamaan van dienst een sneetje in de huid van de 43-jarige zakenman hebben gemaakt om er vervolgens paddengif in te druppelen. Niet veel later overleed Soebbotin in de kelder van het gebouw waar hij tot rust probeerde te komen nadat hij hevige pijn in de borst ervoer en zich onwel was gaan voelen.

Opvallend veel ‘zelfmoorden’ zakenelite

Soebbotin was nummer zes in de rij van Russische zakentycoons die sinds het begin van de ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne om het leven kwamen. Zo overleed Sergej Protosenia, voormalig topman bij gasgigant Novatek, in april in een villa in het Spaanse Lloret de Mar waar de politie hem hangend aan een strop aantrof. Ook zijn vrouw en dochter werden dood in de vakantiewoning aangetroffen, beiden kwamen volgens de officiële lezing om het leven door messteken.

Voor de dood van de 55-jarige Protosenia kwamen de Russische zakenlui Aleksandr Tjoeljakov (61), Michail Watford (66), Vasili Melnikov (43) en Vladislav Avajev (51) al om het leven. Hoewel de politie bij allen zelfmoord als officiële doodsoorzaak vaststelde, stellen critici dat er sprake is van kwade opzet die door de autoriteiten onder de pet wordt gehouden.

