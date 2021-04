Zoveelste hertelling in Arizona drijft Democraten tot wanhoop

De Amerikaanse verkiezingen van november leken nooit te eindigen. Eerst was het dagenlang nagelbijten terwijl de resultaten uit de staten als Georgia en Arizona tergend langzaam binnendruppelden. Daarna volgden weken van vergeefse rechtszaken, aangespannen door Republikeinen die, zonder enig bewijs, beweerden dat er door Democraten fraude gepleegd was.

Maar wie denkt dat ze zich inmiddels wel neergelegd zouden hebben bij de uitslag, heeft het mis. Onlangs drukten de Republikeinen in de Senaat van de staat Arizona, die daar de meerderheid hebben, de zoveelste inspectie door van de 2,1 miljoen stemmen uit het district Maricopa County.

Geen enkele aanwijzing voor gesjoemel

Die stemmen uit Maricopa waren direct na de verkiezingen al een keer met de hand herteld, en daarna zijn de resultaten nog door twee onafhankelijke bureaus aan een inspectie onderworpen. Steeds met hetzelfde resultaat: er is geen enkele aanwijzing voor gesjoemel.

Toch verstommen de samenzweringstheorieën over stemfraude niet, op de rechterflank van de Republikeinse Partij. Aangemoedigd door die geluiden liet de Senaat van Arizona beslag leggen op alle stemmen en stemapparatuur en huurde een firma in, Cyber Ninjas, om alles nog een keer te inspecteren.

Die stap alarmeerde niet alleen Democraten, maar ook veel onafhankelijke verkiezingswaarnemers. Want Cyber Ninjas is een klein ICT-bedrijfje uit Florida waar niemand ooit van gehoord had en dat geen enkele ervaring heeft met verkiezingen. Het wordt bovendien geleid door een man, Doug Logan, die al besloten lijkt te hebben dat de fraude heeft plaatsgevonden. Via zijn Twitteraccount, inmiddels gedeactiveerd, verspreidde hij allerlei samenzweringstheorieën over de verkiezingen. “Ik word zo moe van mensen die zeggen dat er geen fraude was. Het is gebeurd, het is echt, en mensen moeten dat onder ogen zien”, luidde een van die berichten.

De deur naar de hal met de stembiljetten was niet op slot

Aan die man zijn nu ruim twee miljoen stembiljetten en heel veel stemmachines overgedragen, en die lijken niet volgens de regels behandeld te worden. Zo bleek de deur naar de hal met de stembiljetten niet op slot te zitten en zijn journalisten niet welkom bij het tellen van de stemmen.

Een journalist die zich als vrijwilliger had opgegeven, kreeg aanvankelijk een blauwe pen uitgereikt. Blauwe pennen zijn streng verboden in de buurt van stemmachines, omdat deze apparatuur blauwe inkt kan lezen en zulke pennen dus een mogelijkheid tot fraude bieden. Pas na tussenkomst van de rechter wilde Cyber Ninjas openbaar maken hoe de audit precies verloopt, en ook dat stelt experts niet gerust.

“We maken ons ernstige zorgen dat de inspecteurs zich bezondigen aan overtredingen van verkiezingswetten”, aldus een verklaring van het Brennan Center for Justice, een academische denktank voor democratie.

Een volgende stap in het ondermijnen van vertrouwen

De voormalige president Donald Trump toont zich juist zeer enthousiast over het initiatief en laat zich dagelijks bijpraten over de voortgang, meldde de Washington Post.

De uitslag van de inspectie kan het verkiezingsresultaat niet meer veranderen. Maar het kan wel een precedent scheppen, voor andere staten en voor de toekomst. Dat vreest ook Gabriel Sterling, de Republikeinse verkiezingsofficial uit Georgia, die in november onder hevige druk kwam van zijn eigen partij om de Democratische overwinning niet te erkennen. De nieuwe inspectie is “een volgende stap in het ondermijnen van vertrouwen in de verkiezingen”, tweette hij.

