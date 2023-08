Zorgen rondom nieuwe politieke crisis Pakistan na arrestatie Imran Khan

Drie jaar gevangenisstraf, dat is het vonnis dat een rechtbank in Islamabad zaterdag overhandigde aan de Pakistaanse oud-premier Imran Khan. Niet lang daarna werd de 70-jarige voormalig cricketer, die vervolgens politicus werd, in Lahore gearresteerd.

Volgens het hof is Khan schuldig aan corruptie: hij zou cadeaus die hij tijdens zijn premierschap ontving – waaronder Rolex-horloges en juwelen – hebben doorverkocht, terwijl ze officieel staatsbezit zijn. Zelf ontkent de politicus iets verkeerds gedaan te hebben. Door zijn veroordeling zal Khan zich niet verkiesbaar kunnen stellen voor de komende verkiezingen. Hij zegt in hoger beroep te gaan.

Khans premierschap, dat in 2018 begon, werd vorig jaar vroegtijdig afgekapt nadat hij een motie van wantrouwen niet overleefde. Dat Khan zijn ambtsperiode niet afmaakte is overigens niet uitzonderlijk; tot nu toe is het geen enkele Pakistaanse premier gelukt de volle vijf jaar vol te maken.

Complot met het leger

Sinds zijn afzetting is Khan druk bezig campagne te voeren tegen de huidige regering van Shehbaz Sharif, die destijds zijn premierschap overnam. Volgens Khan zit Sharif in een complot met het leger, dat al decennia een grote rol speelt in de Pakistaanse politiek. Toen Khan in 2018 aan de macht kwam was hij ook een favoriet van het leger, maar de laatste jaren liep die relatie spaak.

Het is niet de eerste keer dit jaar dat Khan gearresteerd is. In mei werd hij aangehouden in een andere corruptiezaak, maar werd hij na tussenkomst van het hooggerechtshof enkele dagen later weer vrijgelaten. Of het Khan deze keer hetzelfde zal vergaan is de vraag. De oud-premier heeft ditmaal in ieder geval veel meer beperkingen opgelegd gekregen. Waar Khan destijds in een huisje gelegen op een politie-compound werd vastgehouden, waar hij bezoekers – onder wie partijgenoten – kon ontvangen, zit hij nu vast in een zwaar bewaakte gevangenis in Attock, net buiten Islamabad.

De bewaking rondom de gevangenis is extra opgeschroefd: er zijn extra roadblocks neergezet op omliggende wegen en omwonenden zijn gewaarschuwd dat ze journalisten niet mogen toelaten tot hun daken, zodat er geen foto’s en video’s van de gevangenis gemaakt kunnen worden.

Ongeregeldheden voorkomen

De maatregelen moeten mogelijke ongeregeldheden voorkomen. Toen Khan drie maanden geleden werd opgepakt gingen duizenden van zijn aanhangers de straat op. Ze blokkeerden straten en staken regerings- en legergebouwen in brand, waarop de Pakistaanse veiligheidsdiensten met veel geweld terugsloegen – zeker negen demonstranten werden gedood. In de maanden daarna heeft het leger hard opgetreden tegen de PTI; duizenden aanhangers zijn gearresteerd en enkele kopstukken hebben de partij inmiddels verlaten.

Ondertussen staan de nieuwe verkiezingen voor de deur. Het Pakistaanse parlement zal waarschijnlijk woensdag ontbonden worden, enkele dagen voordat de zittingstermijn van vijf jaar voltooid is. Officieel moeten er binnen drie maanden nieuwe verkiezingen gehouden worden, maar zaterdag maakte de regering bekend dat het wil wachten totdat de kiesdistricten opnieuw getekend zijn aan de hand van de resultaten van een nieuwe census.

Volgens politieke analisten zal dat de verkiezingen zeker verder vertragen en, in combinatie met de arrestatie van Khan en zijn verbanning uit de politiek, de basis kunnen vormen voor een nieuwe politieke crisis.

Voormalig premier Imran Khan werd in mei opgepakt, maar is na tussenkomst van het Pakistaanse Hooggerechtshof diezelfde maand weer op vrije voeten. Achter zijn arrestatie gaat veel meer schuil dan alleen de aanklacht van corruptie.