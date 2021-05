Zorgen om Wit-Russische activist Protasevitsj; ‘Hij kan op dit moment worden gemarteld’

De Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja vroeg maandag opnieuw aandacht voor de zaak van de Wit-Russische protestbeweging. “Roman Protasevitsj is een van die mensen die ons leerde wat er in ons land gebeurt”, aldus de ‘gekozen leider’ van Wit-Rusland, zoals ze zichzelf noemt. “Hij kan op dit moment worden gemarteld. Vanaf nu kan van niemand die over Wit-Rusland vliegt meer de veiligheid gegarandeerd worden.”

De arrestatie van activist en fotograaf Roman Protasevitsj, die zondag in Minsk uit een vliegtuig van RyanAir werd gehaald, kwam na een week waarin de greep van het regime van Aleksandr Loekasjenko op Wit-Rusland totaal werd. Nadat enkele maanden geleden het tv-kanaal van het grootste onafhankelijke medium TUT.BY al van de buis werd gehaald, sloten de machthebbers nu ook de website.

Ryanair vlucht FR4978, zondag in Minsk. Beeld AFP PHOTO / ONLINER.BY

Volgens Protasevitsj’ moeder ligt de activist in het ziekenhuis in kritieke toestand: hartproblemen zouden de oorzaak zijn. Afgelopen week kwam een van de inmiddels ruim vierhonderd politieke gevangenen om het leven in zijn cel: de familie van de activist, Vitold Ashurak, heeft diens lichaam nog niet mogen ontvangen.

‘Elk vliegtuig kan gekaapt worden’

Nu treedt het regime ook in het luchtruim stevig op. Een vertegenwoordiger van het Wit-Russische ministerie van transport kwam met een verhaal over Hamas op de proppen. De Palestijnse organisatie zou in een e-mail hebben gedreigd het toestel van RyanAir waarin Protasevitsj zat op te blazen, om zo de Europese Unie te bewegen de steun aan Israël te stoppen.

“Het regime is verantwoordelijk”, riposteerde Svetlana Tichanovskaja. “Elk vliegtuig kan nu gekaapt worden.” Tichanovskaja zelf opereert sinds augustus vanuit de Litouwse hoofdstad Vilnius. De oppositie vraagt om een ‘no-fly zone’ boven Wit-Rusland en ziet een ban op staatsluchtvaartmaatschappij Belavia als de eerste in een reeks economische sancties tegen het regime. Die moeten zorgen dat Loekasjenko politiek en financieel geïsoleerd wordt. Buurland Litouwen sloot zich bij Tichanovskaja’s voorstel aan om het Wit-Russische luchtruim te sluiten en schrapte maandag meteen de vergunning van Belavia.

Effectiviteit sancties

Die mogelijke sanctie valt niet bij iedereen in goede aarde, ook niet in Minsk zelf. Zo wijst de Wit-Russische ondernemer Chleb (41) erop dat het regime in december ook al de landgrenzen sloot. “Ontsnappen per vliegtuig was de enige manier voor mensen op wie wordt gejaagd”, aldus Chleb, die sympathiek staat tegenover de demonstraties van afgelopen jaar en die om veiligheidsredenen niet met zijn achternaam in de krant wil.

Ook tegenover economische sancties staat hij ambivalent. “Morele steun is belangrijk. Toch denk ik niet dat economische sancties de houding van het regime zullen veranderen. Het kan ze niet schelen. Zoals Kadaffi in Libië en Kim Jong-Un in Noord-Korea het ook niet kon schelen.”

De situatie in Wit-Rusland lijkt nog het meest op de situatie ten tijde van de Sovjet-Unie, vindt hij. “Maar toen had je nog geen camera’s op elke hoek van de straat. Elk weekend patrouilleren er soldaten onder het raam van mijn huis. Wij zijn gelukkig nog niet lastiggevallen.”

Voor de oppositie is het nu of nooit. De EU moet sancties instellen, vindt Tichanovskaja. “Tegen Loekasjenko zelf en alle bedrijven en individuelen die het regime financieel ondersteunen.”

De volledige naam van Chleb is bij de redactie bekend.

