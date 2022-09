‘Zorgelijke’ arrestaties van Britten die tegen koningshuis demonstreren. ‘Wie heeft Charles gekozen?’

Hoewel het Britse peilingbureau YouGov na een recente rondvraag stelt dat bijna de helft van de Britten (44 procent) een traantje heeft moeten laten om de dood van de Queen, geldt zulk verdriet niet voor iedereen.

De laatste dagen heeft de politie in Edinburgh, Oxford en Londen meerdere arrestaties verricht en een aantal mensen weggevoerd na het doen van anti-monarchistische uitingen. De politieacties kunnen rekenen op flinke kritiek vanuit burgerrechtenbewegingen, die de politie beschuldigen van het beperken van de vrijheid van meningsuiting. Met name de arrestaties zijn ‘erg verontrustend’, vertelt Ruth Smeeth van de organisatie Index on Censorship aan de BBC.

Prins Andrew uitgejouwd

In Edinburgh werden de meeste mensen opgepakt. Zondag werd een vrouw die een bord omhoog hield met ‘Fuck imperialisme, schaf het koningshuis af’ buiten St Giles Cathedral – waar Charles III op dat moment officieel werd benoemd als koning – door agenten aangehouden wegens ‘verstoring van de openbare orde’. Volgens de Schotse politie is ze formeel aangeklaagd, vrijgelaten, en ligt haar zaak nu bij de rechtbank in Edinburgh.

Later die dag werden tijdens de processie van de kist van de koningin door Edinburgh twee mannen uit de menigte gehaald en ingerekend. Een van de mannen zou prins Andrew, die onderdeel was van de processie, hebben uitgejouwd. Hij werd eveneens gearresteerd wegens verstoring van de openbare orde.

In Oxford werd diezelfde dag een man gearresteerd nadat hij “Wie heeft hem gekozen?” riep toen hij langs een ceremonie liep waar het koningschap van Charles werd aangekondigd. Na een tijd in een politiebusje gezeten te hebben werd hij weer vrijgelaten.

Niet mijn koning

Maandag was het weer raak, ditmaal in Londen. Een demonstrant die voor het parlement stond met een bordje met daarop ‘Niet mijn koning’ werd weggevoerd vlak voordat koning Charles arriveerde om het Lagerhuis toe te spreken, maar de man werd niet gearresteerd.

Diezelfde dag hield een andere man, een advocaat, een stuk blanco papier omhoog. Volgens de man werd hij daarna benaderd door een politieman die hem waarschuwde dat hij gearresteerd zou kunnen worden als hij er ‘Niet mijn koning’ op zou schrijven. Op beelden van de interactie die de man online deelde is te horen hoe de politieman zegt dat een dergelijke tekst ‘mensen zou kunnen beledigen’.

De reeks aan arrestaties en afvoeringen is zorgelijk, vinden ook sommige politici. Zarah Sultana, een parlementslid voor Labour, is er niet over te spreken. “Niemand moet aangehouden worden voor het uiten van republikeinse standpunten. Het is uitzonderlijk, en shockerend, dat dit gezegd moet worden.”

De Londense politie heeft inmiddels een verklaring gepubliceerd waarin ze reageert op de incidenten die plaatsvonden in Londen. “Burgers hebben zeker een recht om te protesteren en we maken dit ook duidelijk aan alle agenten”, aldus adjunct-commissaris Stuart Cundy. Voorlopig worden er nog meer protesten verwacht, met name rondom de kroning van Charles III. Volgens Cundy zullen agenten de komende tijd ‘herinnerd blijven worden’ aan het demonstratierecht.

