Zonder test kom je het vliegtuig naar Griekenland niet meer in

Wie vanaf nu met het vliegtuig naar Griekenland wil, zal eerst moeten bewijzen vrij van het coronavirus te zijn. Passagiers op vluchten van Nederland naar Griekenland moeten namelijk vanaf maandag na aankomst in het vakantieland aantonen dat ze niet met corona zijn besmet. Daarvoor moeten ze een negatieve zogeheten PCR-test Covid-19 kunnen overleggen. De verklaring ( die in het Engels moet zijn) mag hooguit 72 uur oud zijn en geldt voor alle reizigers met uitzondering van kinderen tot 10 jaar. De verplichting geldt ook voor reizigers die op een andere manier dan per vliegtuig naar Griekenland willen.

“Reizigers die zo'n test niet in hun bezit hebben mogen niet mee het vliegtuig in”, zegt een woordvoerster van luchtvaartmaatschappij KLM, die onder meer op Athene vliegt. De medische tak van de maatschappij, KLM Health Services, verzorgt op afspraak COVID-19 PCR-testen voor reizigers. Dat kost 145 euro. Op Schiphol is sinds afgelopen donderdag ook een zogenaamde teststraat ingericht door de GGD Noord-Kennemerland, maar die is uitsluitend gericht op aankomende reizigers. “Het gaat alleen om geselecteerde vluchten die uit landen komen die een code oranje of rood hebben meegekregen”, laat een GGD-woordvoerder weten.

Volgens brancheorganisatie ANVR (Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen) moeten reisorganisaties die vakanties naar Griekenland aanbieden reizigers goed informeren. “Maar in de eerste plaats is de reiziger zelf verantwoordelijk om voor zo'n verklaring te zorgen. Mensen moeten zelf hun vakantieland goed in de gaten houden. Dat kan via de website Nederlandwereldwijd.nl”, aldus woordvoerster Mirjam Dresmé van de ANVR. “In bijna ieder land zijn tegenwoordig vergelijkbare beperkingen maar het lijstje van zonovergoten landen waar je zorgeloos heen kunt, wordt kleiner.”

De Griekse overheid verlangt ook negatieve testen van reizigers die vanuit België, Tsjechië, Spanje en Zweden naar Griekenland willen reizen.

Lees ook:

Het wordt druk bij de kampeerboer deze zomer

Nu vakantiegangers de grote massa’s uit de weg gaan, kunnen kampeerboeren zich opmaken voor een topzomer. Lekker rustig en niet duur.