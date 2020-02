Zonder getuige Bolton hoeft Trump zich geen zorgen meer te maken

Zonder verdere getuigen of belastende documenten loopt het afzettingsproces tegen president Donald Trump in de Amerikaanse Senaat op zijn einde. Woensdag stemmen de senatoren over de schuld of onschuld van Trump en alles wijst erop dat hij zich geen zorgen hoeft te maken. De president kan na deze politieke horde verder met zijn campagne voor de verkiezingen in november.

Vrijdagavond stemde de Senaat met een kleine meerderheid (51 tegen 49) tegen het oproepen van nieuwe getuigen in het proces. Voor de Democraten leek daarmee de laatste kans vervlogen: zij hadden hun hoop gevestigd op een vernietigende getuigenis van Trumps voormalige nationaal veiligheidsadviseur John Bolton.

Deze havik in de buitenlandse ­politiek schrijft in een nieuw boek, volgens uitgelekte berichten, dat Trump wel degelijk over de schreef ging in contacten met de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Sterker nog, hij zou Bolton persoonlijk verteld hebben dat hij druk uitoefende op zijn Oekraïense collega, zodat die een onderzoek zou instellen naar Trumps politieke tegenstander Joe Biden. Die neemt het in november mogelijk op tegen Trump.

Nepproces

Twee Republikeinse senatoren, Susan Collins en voormalig presidentskandidaat Mitt Romney, stemden met de Democraten mee in het verzoek om Bolton en andere getuigen op te roepen en meer documenten te betrekken in het proces. Maar daarmee hadden de voorstanders nog geen meerderheid. Enkele andere Republikeinen, zoals Marco Rubio, verdenken Trump wel degelijk van machtsmisbruik om een tegenstander dwars te zitten. Maar dat vonden zij niet ernstig genoeg om hem ook af te zetten, of ze meenden dat de kiezer in november zelf een oordeel kan vellen.

De Democratische leider in de Senaat, Chuck Schumer, reageerde teleurgesteld op de stemming van vrijdag. “Amerika zal zich deze dag herinneren, helaas, waarop de Senaat zijn verantwoordelijkheden verzaakte, zich afkeerde van de waarheid en doorging met een nepproces. Als de president wordt vrijgesproken, zonder getuigen, zonder documenten, dan heeft die vrijspraak geen waarde. Want de Amerikanen zullen weten dat dit proces geen echt proces was.”

State of the Union

De stemming in het afzettingsproces staat nu voor woensdag op de agenda. Trump moet opstappen als ten minste twee derde van alle senatoren daarvoor stemt en die kans is miniem. Een tegenvaller voor de president is wel dat hij nog even moet wachten op het voor hem verlossende moment. Morgenavond spreekt hij zijn ‘State of the Union’ uit, de laatste keer in deze termijn dat hij zijn plannen kan bekendmaken. Het was voor de president mooi geweest als hij die rede had kunnen uitspreken nadat hij was vrijgesproken.

Hoe dan ook zullen de Democraten in de komende verkiezingscampagne Trump blijven inwrijven dat het Huis van Afgevaardigden, waar zij een meerderheid hebben, wel degelijk voor de impeachment van de president heeft gestemd. Trump is de vierde Amerikaanse president in de geschiedenis die dat is overkomen. Geen van hen is door een tweederde meerderheid in de Senaat afgezet.

Lees ook: Ex-veiligheidsadviseur John Bolton maakt het de advocaten van Trump ineens een stuk lastiger

Ex-veiligheidsadviseur Bolton zegt dat Trump machtsmisbruik heeft toegegeven. Moet hij getuige worden?