Zonder coronapaspoort valt er in Frankrijk deze zomer weinig te beleven

Om te voorkomen dat het met de epidemie in Frankrijk dezelfde kant op gaat als in Nederland, Spanje en Portugal, wil de Franse president Emmanuel Macron stevig ingrijpen, zo verkondigde hij maandag in een tv-toespraak. Iedereen moet vanaf 21 juli een zogenoemde passe sanitaire kunnen laten zien bij alle denkbare activiteiten op cultureel en vrijetijdsgebied. Dat wil zeggen een bewijs van inenting, een recente negatieve PCR-test (maximaal 48 uur oud) of een positieve test van meer dan twee weken of maximaal zes maanden oud.

De maatregel geldt voor de hele bevolking vanaf twaalf jaar en uiteraard ook voor toeristen. Nu is in Frankrijk een coronapaspoort alleen nog verplicht in discotheken, stadions en concertzalen. Dat wordt vanaf 21 juli dus uitgebreid naar alle recreatieve plaatsen waar meer dan vijftig personen aanwezig zijn, zoals in pretparken, dierentuinen, zwembaden, bioscopen, musea en theaters.

Vanaf begin augustus geldt de regel ook in cafés en restaurants, winkelcentra, pretparken, verzorgingstehuizen en andere medische voorzieningen en in vliegtuigen, treinen en bussen.

Campings en hotels worden niet getroffen door de maatregel. Maar door alle beperkingen lijkt er weinig reden om Frankrijk nog zonder coronapaspoort te bezoeken. Nederlandse ouders die met niet-ingeënte kinderen op vakantie gaan, zullen voor elk uitstapje rekening moeten houden met de eis om geldige PCR-tests te laten zien. Die zijn sinds 7 juli niet meer gratis voor toeristen, maar gaan 44 euro kosten. Vanaf de herfst zal deze test ook voor de Fransen niet meer gratis zijn. De hoop is dat dit een stok achter de deur is voor Fransen om zich in te laten enten.

Verplichte vaccinatie voor zorgpersoneel

De Franse regering wil ook meer haast maken met de vaccinatiecampagne. Op dit moment is 40 procent van de bevolking geheel gevaccineerd. Een vaccinatieplicht voor iedereen gaat Macron te ver. Maar voor al het zorgpersoneel is een vaccinatie tegen Covid-19 vanaf 15 september verplicht. Wie blijft weigeren kan een sanctie verwachten.

Maatregelen Griekenland Ook Griekenland probeert met nieuwe maatregelen de vaccinatiegraad op te krikken. Al het zorgpersoneel wordt verplicht ingeënt. Te beginnen met medewerkers van verpleeghuizen: wie daar werkt en per 16 augustus niet tegen corona gevaccineerd is, wordt geschorst. Per 1 september geldt de plicht overal, ook in private ziekenhuizen. Premier Kyriakos Mitsotakis kondigde de nieuwe regel maandagavond aan tijdens een tv-toespraak. Hij maakte daarin verder bekend dat vanaf vrijdag alleen gevaccineerden welkom zijn in cafés, restaurants en bioscopen. De nieuwe regels gelden niet voor buiten, en de ruimte voor terrassen wordt uitgebreid. Staan wordt in de horeca verboden tot en met eind augustus, wat in de praktijk betekent dat clubs gesloten blijven – een domper voor toeristenfeestoorden als Chersonissos en Mykonos. Thijs Kettenis

