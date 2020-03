Zolang Italië niet opknapt, blijft onbekend hoe lang de corona-toestand duurt

Hoe meer het coronavirus in Europa om zich heen grijpt, hoe meer het leven van burgers wordt beperkt. In plaats van op te sommen waar allemaal de afgelopen week scholen, cafés en restaurants sloten, is het makkelijker om te vertellen waar de scholen nog wél open zijn.

In Zweden, Finland, het Verenigd Koninkrijk en Ierland gaan kinderen nog naar school. Maar ook daar is de vraag: hoe lang nog? Maandag zal in ieder geval de Britse premier Boris Johnson nieuwe maatregelen aankondigen.

Die Britse maatregelen verschillen wel een beetje van die van de andere Europese landen. Afgaand op wat Matt Hancock, de minister van gezondheidszorg gisteren zei, wil Johnson alle 70-plussers vragen hun huizen niet meer te verlaten. Ook zal hij een dringend beroep doen op de auto-industrie te vragen om de productie te verleggen van vervoersmiddelen naar beademingsapparatuur voor de ziekenhuizen, omdat daar in Engeland al snel een tekort aan dreigt te komen.

Maar de Britten lopen wel in de pas met de andere Europese landen als het gaat om het nemen van steeds verder gaande maatregelen.

Land na land besloot de afgelopen week de scholieren naar huis te sturen. Op veel plaatsen werd dat besluit gevolgd door het sluiten van alle horeca. Behalve in Nederland en Spanje kan inmiddels ook in Frankrijk, België, Roemenië, Oostenrijk, Tsjechië en Italië niemand meer uit eten of naar het café. Zondagavond sloot ook Ierland zich bij deze lijst aan.

Tal van landen besloot zelfs dat iedereen binnen moet blijven, zoals Oostenrijk. Als mensen die niet in hetzelfde huis wonen daar toch bij elkaar kruipen, in groepen van vijf personen of meer, dan krijgen ze een boete van 2000 euro. De grenzen naar andere Europese landen gingen er dicht. Ook Cyprus ging voor grensverkeer helemaal op slot, net zoals Denemarken, Roemenië, Tsjechië en Slowakije. Ook Duitsland besloot dit weekeinde de grenzen te sluiten, al is het geen complete sluiting.

De controles op de grensovergangen naar Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk zijn een stuk strenger geworden. Alleen het vrachtverkeer mag nog doorrijden, en mensen die voor hun werk over de grens moeten zijn. Oostenrijk en Zwitserland besloten ook dat winkels die geen eerste levensbehoeften verkopen, de deuren moeten sluiten.

Minder treinen

In Frankrijk en Duitsland zullen de komende week steeds minder binnenlandse treinen gaan rijden, om zo de verspreiding van het ene gebied naar het andere te bestrijden. Langzaam ook dringt het besef door dat Europa nog wel enige tijd last zal hebben van het virus. Steeds meer landen hanteren een langere termijn waarin de maatregelen van kracht zijn. De Duitse maatregelen zullen bijvoorbeeld een maand duren, veel langer dan de eerder gehanteerde termijnen van twee tot drie weken.

De premier van Noorwegen bijvoorbeeld zei vorige week, toen ze aankondigde dat scholen, cafés en restaurants twee weken dicht moeten, dat het ‘zeer waarschijnlijk’ is dat de maatregelen daarna worden verlengd. Zolang de bevolking van Italië, het land dat twee weken voorloopt op de rest van Europa, niet opknapt, blijft onbekend hoe lang de toestand voortduurt.

