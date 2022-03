Zo zet Odessa zich schrap voor de aanval. ‘De stad staat aan de vooravond van iets heel ergs’

Nu de Zuid-Oekraïense stad Cherson gevallen is lijkt de havenstad Odessa het volgende doelwit. Het luchtalarm klinkt en de bewoners zetten zich schrap. Fotojournalist Eddy van Wessel is in de stad en vangt de essentie van de gebeurtenissen in panorama-beeld.

Hoe beschrijf je de sfeer in Odessa?

“Er is ongelofelijk veel saamhorigheid. Tegelijkertijd verwordt Odessa tot een bastion. De straten worden ontoegankelijk gemaakt met ijzeren antitank-versperringen, en op strategische punten verrijzen stapels zandzakken. Ik zag beelden van het Operatheater tijdens de Tweede Wereldoorlog: het straatbeeld van nu oogt eender. Heeft de tijd stilgestaan, of was het archiefbeeld zijn tijd vooruit?”

Odessa is een stad van grote literatoren, zoals Konstantin Paustovski en Isaak Babel…

“Odessa is inderdaad een poëtische stad. Het straatpatroon is zo opgebouwd dat de lijnen in elkaar overlopen. Tegelijkertijd kent de architectuur Jules Verne-achtige kronkels. Er hangt dezelfde melancholie als in Parijs, hoewel de straten in Odessa breder zijn. Zoals het een havenstad betaamt, zijn de mensen ruimdenkend. Eeuwenlang kwamen andere culturen per schip de stad binnen. Mensen zijn veel opener dan elders in Oekraïne.”

Een pantservoertuig rijdt door Odessa, dat zich schrap zet voor een aanval door het Russische leger. Beeld Eddy van Wessel

Hoe ontvangen de Odessieten jou?

“De inwoners zijn vriendelijk en op een bepaalde manier heel zacht. Toen ik op zoek was naar koffie, wenkte een jongeman me binnen. Ik trof een groep jonge gasten, die met elkaar koffie dronken en het woord ‘vrede’ of de Oekraïense vlag op hun schouder tatoeëerden. Ze vertelden hoe ze geld inzamelen voor de burgerwacht – de deelnemers verliezen hun loon, dus hebben die steun hard nodig. Er is sprake van een verbazingwekkende hartelijkheid, als je bedenkt wat deze mensen zullen meemaken.”

Is het moeilijk te werken als fotograaf?

“Tijdens een oorlog blijft het oppassen. Als je niet als één van de club wordt beschouwd ben je per definitie verdacht. Iedereen is bewapend, en er is angst voor spionage. Het voordeel is dat ik met kleine, wat oudere camera’s werk. Een Franse collega van me liep rond met zo’n grote zoomlens en werd er gelijk uitgepikt. Hij moest veel van zijn beelden wissen.”

De bekende Odessa Food Market is omgetoverd tot distributiecentrum. Wat gebeurt daar?

“Jongelui zamelen er voedsel en medicijnen in. Die zaken worden verdeeld onder soldaten, hun families en ook ouderen – want nu veel mensen vertrekken valt de zorg voor hen weg.

“Heldhaftigheid en tragiek liggen momenteel heel dicht bij elkaar. Ik sprak een van de managers van een van de horeca-gelegenheden daar, een jonge vrouw. ‘Als het spannend wordt vertrek ik met mijn moeder en mijn zusje’, zei ze kordaat. Ik vroeg hoe het dan met haar vader zou gaan. ‘Die moet blijven’, zei ze toen, met plotseling trillende lippen. ‘Het leven zonder hem is onmogelijk’, zei ze.”

Jongeren in Odessa runnen een centrum waar koffie wordt geschonken en tattoos worden gezet, een waar geld ingezameld voor de burgerwacht. Beeld Eddy van Wessel

Heb je het gevoel dat de oorlog dichterbij komt?

“De stad staat aan de vooravond van iets heel ergs. Op het schiereiland tegenover Odessa zijn al militaire activiteiten. Ik heb uitwisseling van artillerieschoten gehoord. Klaarblijkelijk proberen de Russen stellingen van het Oekraïense leger te vernietigen. De mensen hebben nog de hoop dat de verwoesting aan hen voorbij zal gaan. Odessa kent een rijke Russische historie, en zou daarom wellicht minder heftig worden gebombardeerd. Maar het strategische belang van de stad is te groot. Als Poetin geen andere opties heeft, zal niets hem tegenhouden.”

Beeld Eddy van Wessel

Kun je voorstellen dat de stad gebombardeerd gaat worden?

“Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik heb de Tsjetsjeense oorlogen in 1994 en in 1999 meegemaakt. In het jaar 2000 was ik in Grozny, dat omsingeld was door het Russische leger. Ze pompten honderden granaten per dag naar binnen: de stad werd met de grond gelijk gemaakt. Als het Russische monster in beweging komt, deinzen ze voor weinig terug. Op de grond zijn de inwoners zich weliswaar aan het barricaderen, maar tegen een luchtaanval helpt niets.”

In zijn werk in conflictgebieden richt Eddy van Wessel zich op het overleven van de mens in oorlogsomstandigheden. De afgelopen decennia werkte de fotojournalist onder meer in Tsjetsjenië, Syrië en Afghanistan — immer in zwart-wit, in directe en dichtbije stijl. Van Wessel won meerdere malen de Zilveren Camera.