Zo weinig mogelijk bewegen, is het devies in Athene

Twee pita gyros graag, eentje kip een eentje varken, “ap’ola’” − dus met alles erop: friet, tzatziki, ui en tomaat. Pavlos Dimopoulos (40) pakt een zakdoek en veegt het zweet van zijn voorhoofd. Hij komt van zijn werk en is op weg naar huis, en haalt zijn lunch bij snackbar ‘Grill & pita’ in Pagkrati.

In die wijk in het centrum van Athene, weten bewoners, blijft hitte vaak hangen: ze ligt een beetje in een kom, en vanwege het gebrek aan wind voelt het of er een verstikkende deken overheen ligt. Donderdagmiddag tikt het kwik er 39 graden aan. “Hoe ik hiermee omga?”, vraagt Dimopoulos retorisch terwijl hij buiten op zijn bestelling wacht. De kok schiet in de lach, terwijl hij de gyros afschraapt. Binnen in de snackbar is het nóg heter. “Nou ik eet dit straks thuis op, met de gordijnen dicht en de airco aan”, zegt Dimopoulos. “Maar verder gaat het leven toch door, ik moet toch naar mijn werk. Ik beweeg zo weinig mogelijk.”

Na enkele dagen van relatieve afkoeling met temperaturen van rond de 35 graden, maakt Griekenland zich op voor een nieuwe piek in de temperaturen, in de hittegolf die het land net als een groot deel van Zuid-Europa al een week teistert. In de stad Larisa werd het donderdag al 42 graden.

45 graden in de schaduw

De komende dagen loopt het kwik verder op; in Athene wordt het zondag naar verwachting 45 graden. Dat is op officiële meetpunten in de schaduw. Op andere plekken zal het nog warmer zijn. Extra onaangenaam is dat het ook ‘s nachts boven de dertig blijft. Doordat de wind naar het zuiden is gedraaid en nauwelijks nog wat voorstelt, blijven ook de eilanden dit keer niet buiten schot. Ook daar wordt het 40 graden of warmer.

De overheid slaat alarm en roept iedereen op voorzichtig te zijn. Het devies luidt: binnen blijven, vooral voor kwetsbare groepen als ouderen, erg dikke en chronisch zieke mensen. Evenals kleine kinderen, zei hoogleraar en kinderarts Vana Papaevangelou op een persconferentie bij het ministerie van volksgezondheid. “Vooral tussen 12:00 en 17:00 uur. En dan bedoelen we niet op het strand onder een parasol, niet op het balkon, maar binnen in huis. Met zonwering naar beneden en luiken dicht, om de omgeving zo koel mogelijk te houden.”

Dat de wind gaat liggen, is goed nieuws voor de bestrijding van bosbranden, onder meer rondom Athene en op het vakantie-eiland Rhodos. Die leken donderdagmiddag grotendeels onder controle. Brandweerlieden uit onder meer Roemenië, Polen, Slowakije, Italië, Frankrijk en Israël helpen hun Griekse collega’s inmiddels bij het blussen.

Verkoelende parken en bossen afgesloten wegens kans op bosbranden

Donderdagmiddag laaide een brand ten westen van Athene weer op. Inwoners van meerdere dorpen kregen op hun telefoon het bericht hun huis onmiddellijk te verlaten. Tegelijkertijd groeit door de extreme hitte en droogte de kans op nieuwe branden. Veel parken en bossen zijn daarom afgesloten, terwijl die juist enige verkoeling kunnen brengen.

Het personeel van de Akropolis in Athene en andere archeologische vindplaatsen houdt vanaf donderdag werkonderbrekingen midden op de dag. Medewerkers noemen het onverantwoord zichzelf en bezoekers bloot te stellen aan de extreme hitte.

Na zondag koelt het tijdelijk af, maar voor het grootste deel van de week worden temperaturen van 40 graden of meer verwacht. Dimopoulos heeft zijn bestelling binnen en loopt naar huis. Er komt een vrouw met een tas boodschappen aangelopen. Wil zij misschien vertellen hoe ze met de hitte omgaat? “Nee sorry ik loop rustig door, veel te heet.”

Een toerist in Athene zoekt verkoeling bij een sproeier Beeld AP

Lees ook:

Zuid-Europa zucht onder extreme hitte. ‘Dit wordt alleen maar erger’

Zuid-Europa zucht onder extreme hitte. De regio is extra gevoelig voor klimaatverandering, waarschuwen klimaatexperts.